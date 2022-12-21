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Сальдо рассказал о зверском отношении киевского режима к жителям Херсона - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html
Сальдо рассказал о зверском отношении киевского режима к жителям Херсона
Сальдо рассказал о зверском отношении киевского режима к жителям Херсона - РИА Новости, 21.12.2022
Сальдо рассказал о зверском отношении киевского режима к жителям Херсона
Временно исполняющий губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в эфире Первого канала о зверском отношении украинских властей и военных к жителям РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:18
2022-12-21T17:10
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Временно исполняющий губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в эфире Первого канала о зверском отношении украинских властей и военных к жителям Херсона. "Не селятся они (представители киевской власти. — Прим. ред.) в центральной части города, даже военные. Они днем приезжают, ведут свою грязную работу: ищут кого-то, хватают, цепляют, арестовывают, ведут себя зверски по отношению к людям, а на ночь уезжают. Они не живут в Херсоне, потому что боятся, что с ними может что-то произойти", — сказал он. По словам Сальдо, сейчас в Херсоне остаются не менее 70 тысяч местных жителей. С приходом украинской власти в городе начались фильтрационные мероприятия и массовые задержания. В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин, обстановка в областном центре стала опасной для мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек. После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.
https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html
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владимир сальдо, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
16:18 21.12.2022 (обновлено: 17:10 21.12.2022)
 
Сальдо рассказал о зверском отношении киевского режима к жителям Херсона

Врио губернатора Сальдо: представители Киева в Херсоне ищут, хватают и арестовывают людей

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Временно исполняющий губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в эфире Первого канала о зверском отношении украинских властей и военных к жителям Херсона.
"Не селятся они (представители киевской власти. — Прим. ред.) в центральной части города, даже военные. Они днем приезжают, ведут свою грязную работу: ищут кого-то, хватают, цепляют, арестовывают, ведут себя зверски по отношению к людям, а на ночь уезжают. Они не живут в Херсоне, потому что боятся, что с ними может что-то произойти", — сказал он.
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По словам Сальдо, сейчас в Херсоне остаются не менее 70 тысяч местных жителей. С приходом украинской власти в городе начались фильтрационные мероприятия и массовые задержания.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин, обстановка в областном центре стала опасной для мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек.
После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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