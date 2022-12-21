https://ria.ru/20221221/kef-1840148639.html
Красноярский экономический форум пройдет в марте
Красноярский экономический форум пройдет в марте - РИА Новости, 21.12.2022
Красноярский экономический форум пройдет в марте
Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:52
2022-12-21T06:52
2022-12-21T06:52
экономика
александр усс
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571371487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66aac11be571a148a7c8431811dccde8.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. "XIX Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта 2023 года в онлайн- и офлайн-форматах. Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Традиционно ждем статусных гостей - экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний", - написал Усс в Telegram-канале. Он отметил, что перед работой КЭФ будут серии межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года.
https://ria.ru/20221209/uss-1837435090.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571371487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bcb22a628cc344c723b0d44565273eda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр усс, красноярский край
Экономика, Александр Усс, Красноярский край
Красноярский экономический форум пройдет в марте
Губернатор Усс заявил, что Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта