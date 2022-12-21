https://ria.ru/20221221/kef-1840148639.html

Красноярский экономический форум пройдет в марте

Красноярский экономический форум пройдет в марте - РИА Новости, 21.12.2022

Красноярский экономический форум пройдет в марте

Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T06:52

2022-12-21T06:52

2022-12-21T06:52

экономика

александр усс

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. "XIX Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта 2023 года в онлайн- и офлайн-форматах. Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Традиционно ждем статусных гостей - экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний", - написал Усс в Telegram-канале. Он отметил, что перед работой КЭФ будут серии межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года.

https://ria.ru/20221209/uss-1837435090.html

красноярский край

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экономика, александр усс, красноярский край