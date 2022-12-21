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Красноярский экономический форум пройдет в марте - РИА Новости, 21.12.2022
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Красноярский экономический форум пройдет в марте
Красноярский экономический форум пройдет в марте - РИА Новости, 21.12.2022
Красноярский экономический форум пройдет в марте
Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:52
2022-12-21T06:52
экономика
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. "XIX Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта 2023 года в онлайн- и офлайн-форматах. Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Традиционно ждем статусных гостей - экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний", - написал Усс в Telegram-канале. Он отметил, что перед работой КЭФ будут серии межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года.
https://ria.ru/20221209/uss-1837435090.html
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экономика, александр усс, красноярский край
Экономика, Александр Усс, Красноярский край
06:52 21.12.2022
 
Красноярский экономический форум пройдет в марте

Губернатор Усс заявил, что Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта

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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"XIX Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта 2023 года в онлайн- и офлайн-форматах. Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Традиционно ждем статусных гостей - экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний", - написал Усс в Telegram-канале.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:07
Александр Усс: Красноярский край находится на инвестиционном подъеме
Он отметил, что перед работой КЭФ будут серии межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года.
 
ЭкономикаАлександр УссКрасноярский край
 
 
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