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Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов - РИА Новости, 21.12.2022
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20221221/kapremont-1840247154.html
Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов
Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов - РИА Новости, 21.12.2022
Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов
Поликлиника в райцентре Осташков Тверской области после капитального ремонта приняла первых посетителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:45
2022-12-21T14:45
тверская область
игорь руденя
осташков
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Поликлиника в райцентре Осташков Тверской области после капитального ремонта приняла первых посетителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Работы проведены в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ремонт поликлиники организован с учетом пожеланий пациентов для повышения качества и доступности медицинской помощи. В сентябре с ходом работ в поликлинике ознакомился губернатор региона Игорь Руденя.В поликлинике капитально отремонтированы кровля, полы, стены,входные группы, проведены электромонтажные работы, установлен новый лифт.Взрослая поликлиника Осташковской ЦРБ рассчитана на 200 посещений в смену. Прием ведут специалисты по 12 направлениям: терапия, хирургия, травматология, гинекология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, наркология, оториноларингология, фтизиатрия, офтальмология, инфекционное.Пресс-служба отмечает, что в этом году ремонтные работы, в том числе капитальные, проведены в нескольких медицинских учреждениях Верхневолжья.В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени также приводят в порядок территории возле больниц. В этом году отремонтированы более 33 тысячи квадратных метров проездов и пешеходных дорожек.
https://ria.ru/20221221/proekty-1840236789.html
осташков
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игорь руденя, осташков
Тверская область, Игорь Руденя, Осташков
14:45 21.12.2022
 

Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов

© Фото : Правительство Тверской области Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов
Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Поликлиника в райцентре Осташков Тверской области после капитального ремонта приняла первых посетителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы проведены в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ремонт поликлиники организован с учетом пожеланий пациентов для повышения качества и доступности медицинской помощи. В сентябре с ходом работ в поликлинике ознакомился губернатор региона Игорь Руденя.
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В поликлинике капитально отремонтированы кровля, полы, стены,входные группы, проведены электромонтажные работы, установлен новый лифт.
Взрослая поликлиника Осташковской ЦРБ рассчитана на 200 посещений в смену. Прием ведут специалисты по 12 направлениям: терапия, хирургия, травматология, гинекология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, наркология, оториноларингология, фтизиатрия, офтальмология, инфекционное.
© Фото : Правительство Тверской области Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов
Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Поликлиника в Осташкове после капремонта приняла первых пациентов
Пресс-служба отмечает, что в этом году ремонтные работы, в том числе капитальные, проведены в нескольких медицинских учреждениях Верхневолжья.
В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени также приводят в порядок территории возле больниц. В этом году отремонтированы более 33 тысячи квадратных метров проездов и пешеходных дорожек.
 
Тверская областьИгорь РуденяОсташков
 
 
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