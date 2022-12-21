https://ria.ru/20221221/kabul-1840163665.html
Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле
Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле - РИА Новости, 21.12.2022
Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле
Дипломаты миссии Афганистана при ООН не получают зарплату от Кабула с тех пор, как в стране сменилась власть, рассказал РИА Новости поверенный в делах... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:44
2022-12-21T09:44
2022-12-21T09:56
в мире
афганистан
сухейль шахин
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талибан
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Дипломаты миссии Афганистана при ООН не получают зарплату от Кабула с тех пор, как в стране сменилась власть, рассказал РИА Новости поверенный в делах Афганистана при ООН Насер Ахмад Фаик, который представляет правительство Ашрафа Гани, утратившее ранее власть в стране. После прихода к власти в Афганистан талибов в августе 2021 года назначенцы правительства Ашрафа Гани в постпредстве при ООН в Нью-Йорке отказались покидать свои должности. "Талибан"* считает нелигитимными представителей бывшей власти. Отвечая на вопрос о том, находится ли он в контакте с "Талибаном"*, Фаик сказал: "Нет. Я не в контакте. Но не только я, но и большинство афганских посольств за рубежом продолжают работать от имени Исламской Республики Афганистан и системы, которая существовала в Афганистане в последние 20 лет при поддержке международного сообщества и усердного труда и самоотверженности афганских профессионалов". "И мы сегодня гордимся, что мы все еще, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваемся, продолжаем служить - некоторые из нас даже на безвозмездной основе", - добавил он. По его словам, представители ушедшей власти в постпредстве испытывают финансовые проблемы и "не получают зарплаты от столицы уже более года, с момента краха прошлого правительства и захвата власти "Талибаном"*. Отвечая на вопрос о том, координируются ли дипломаты, представляющие правительство Гани в посольствах за рубежом между собой, Фаик отметил, что у таких дипслужащих "есть своего рода совет послов". "И мы работаем вместе по очень важным вопросам, касающимся Афганистана, и мы стараемся во всех вопросах сохранять непредвзятость и смотреть, что больше всего отвечает интересам народа Афганистана в этот момент. Это решение, которое принято после консультаций с этим советом и профессионалами, которые действительно привержены Афганистану, и они не связаны политически ни с какой из сторон или группировкой или с "Талибаном"*, - добавил он. Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин. Комитет по проверке полномочий ООН, собирающийся раз в год, во второй раз решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан в международной организации.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221220/vuzy-1840115004.html
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в мире, афганистан, сухейль шахин, кабул (город), нью-йорк (город), оон, талибан
В мире, Афганистан, Сухейль Шахин, Кабул (город), Нью-Йорк (город), ООН, Талибан
09:44 21.12.2022 (обновлено: 09:56 21.12.2022)
Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле
Поверенный при ООН Фаик: афганские дипломаты не получали зарплату от Кабула больше года
ООН, 21 дек – РИА Новости. Дипломаты миссии Афганистана при ООН не получают зарплату от Кабула с тех пор, как в стране сменилась власть, рассказал РИА Новости поверенный в делах Афганистана при ООН Насер Ахмад Фаик, который представляет правительство Ашрафа Гани, утратившее ранее власть в стране.
После прихода к власти в Афганистан талибов в августе 2021 года назначенцы правительства Ашрафа Гани в постпредстве при ООН в Нью-Йорке
отказались покидать свои должности. "Талибан
"* считает нелигитимными представителей бывшей власти.
Отвечая на вопрос о том, находится ли он в контакте с "Талибаном"*, Фаик сказал: "Нет. Я не в контакте. Но не только я, но и большинство афганских посольств за рубежом продолжают работать от имени Исламской Республики Афганистан и системы, которая существовала в Афганистане в последние 20 лет при поддержке международного сообщества и усердного труда и самоотверженности афганских профессионалов".
"И мы сегодня гордимся, что мы все еще, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваемся, продолжаем служить - некоторые из нас даже на безвозмездной основе", - добавил он.
По его словам, представители ушедшей власти в постпредстве испытывают финансовые проблемы и "не получают зарплаты от столицы уже более года, с момента краха прошлого правительства и захвата власти "Талибаном"*.
Отвечая на вопрос о том, координируются ли дипломаты, представляющие правительство Гани в посольствах за рубежом между собой, Фаик отметил, что у таких дипслужащих "есть своего рода совет послов".
"И мы работаем вместе по очень важным вопросам, касающимся Афганистана, и мы стараемся во всех вопросах сохранять непредвзятость и смотреть, что больше всего отвечает интересам народа Афганистана в этот момент. Это решение, которое принято после консультаций с этим советом и профессионалами, которые действительно привержены Афганистану, и они не связаны политически ни с какой из сторон или группировкой или с "Талибаном"*, - добавил он.
Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин
.
Комитет по проверке полномочий ООН, собирающийся раз в год, во второй раз решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан в международной организации.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.