https://ria.ru/20221221/kabul-1840163665.html

Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле

Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле - РИА Новости, 21.12.2022

Афганские дипломаты в ООН не получали зарплату от новой власти в Кабуле

Дипломаты миссии Афганистана при ООН не получают зарплату от Кабула с тех пор, как в стране сменилась власть, рассказал РИА Новости поверенный в делах... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:44

2022-12-21T09:44

2022-12-21T09:56

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ООН, 21 дек – РИА Новости. Дипломаты миссии Афганистана при ООН не получают зарплату от Кабула с тех пор, как в стране сменилась власть, рассказал РИА Новости поверенный в делах Афганистана при ООН Насер Ахмад Фаик, который представляет правительство Ашрафа Гани, утратившее ранее власть в стране. После прихода к власти в Афганистан талибов в августе 2021 года назначенцы правительства Ашрафа Гани в постпредстве при ООН в Нью-Йорке отказались покидать свои должности. "Талибан"* считает нелигитимными представителей бывшей власти. Отвечая на вопрос о том, находится ли он в контакте с "Талибаном"*, Фаик сказал: "Нет. Я не в контакте. Но не только я, но и большинство афганских посольств за рубежом продолжают работать от имени Исламской Республики Афганистан и системы, которая существовала в Афганистане в последние 20 лет при поддержке международного сообщества и усердного труда и самоотверженности афганских профессионалов". "И мы сегодня гордимся, что мы все еще, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваемся, продолжаем служить - некоторые из нас даже на безвозмездной основе", - добавил он. По его словам, представители ушедшей власти в постпредстве испытывают финансовые проблемы и "не получают зарплаты от столицы уже более года, с момента краха прошлого правительства и захвата власти "Талибаном"*. Отвечая на вопрос о том, координируются ли дипломаты, представляющие правительство Гани в посольствах за рубежом между собой, Фаик отметил, что у таких дипслужащих "есть своего рода совет послов". "И мы работаем вместе по очень важным вопросам, касающимся Афганистана, и мы стараемся во всех вопросах сохранять непредвзятость и смотреть, что больше всего отвечает интересам народа Афганистана в этот момент. Это решение, которое принято после консультаций с этим советом и профессионалами, которые действительно привержены Афганистану, и они не связаны политически ни с какой из сторон или группировкой или с "Талибаном"*, - добавил он. Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин. Комитет по проверке полномочий ООН, собирающийся раз в год, во второй раз решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан в международной организации.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221220/vuzy-1840115004.html

https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html

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в мире, афганистан, сухейль шахин, кабул (город), нью-йорк (город), оон, талибан