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В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России" - РИА Новости, 21.12.2022
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В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России"
В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России" - РИА Новости, 21.12.2022
В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России"
Минпросвещения России, общество "Знание" и VK запустили образовательную платформу по истории для школьников "Магия знаний: история России", сообщила... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:29
2022-12-21T16:30
общество
сергей кравцов
общество "знание"
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минпросвещения России, общество "Знание" и VK запустили образовательную платформу по истории для школьников "Магия знаний: история России", сообщила пресс-служба министерства. "Двадцать первого декабря Минпросвещения России, VK и российское общество "Знание" познакомят школьников с важными историческими событиями и героями на образовательной платформе "Магия знаний: история России"... Школьники смогут в игровом формате узнать больше об истории и культуре страны", - говорится в сообщении. Добавляется, что первая часть игры уже доступна для школьников, она посвящена Древней Руси, из нее ребята узнают, какие события происходили в этот период, а запомнить изученное помогут интерактивные тренажеры, с помощью платформы "Магия знаний: история России" можно будет последовательно изучать историю страны, а в 2023 году школьникам станут доступны новые части образовательного проекта – "Цари и императоры", "Российская империя", "СССР и современная Россия". "Мы уделяем особое внимание историческому просвещению подрастающего поколения, проводим в школах киноуроки, внеурочные занятия "Разговоры о важном". Уверен, что изучать историю своей Родины важно с юных лет – в интересных и доступных для каждого возраста форматах. И образовательная платформа "Магия знаний: история России" замечательно дополняет эту работу", - прокомментировал проект министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что проект ориентирован на школьников 1-4 классов, они могут пройти тренажеры самостоятельно или вместе с родителями и педагогами, в течение школьных каникул поучаствовать в проекте также можно будет в парках "Россия – Моя история" в 25 регионах страны. "В своей работе Общество "Знание" старается сочетать классические лекции с современными способами подачи информации, которые помогают быстро увлечь и заинтересовать молодежь. Игра – как раз один из таких инструментов, который ненавязчиво позволяет тренировать мозг и получать новые знания", - добавил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводит министерство просвещения.
https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html
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общество, сергей кравцов, общество "знание", россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), вконтакте, mail.ru group
Общество, Сергей Кравцов, Общество "Знание", Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), ВКонтакте, Mail.Ru Group
16:29 21.12.2022 (обновлено: 16:30 21.12.2022)
 
В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России"

Минпросвещения, общество "Знание" и VK запустили образовательную платформу по истории

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДети за компьютерами
Дети за компьютерами - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минпросвещения России, общество "Знание" и VK запустили образовательную платформу по истории для школьников "Магия знаний: история России", сообщила пресс-служба министерства.
"Двадцать первого декабря Минпросвещения России, VK и российское общество "Знание" познакомят школьников с важными историческими событиями и героями на образовательной платформе "Магия знаний: история России"... Школьники смогут в игровом формате узнать больше об истории и культуре страны", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что первая часть игры уже доступна для школьников, она посвящена Древней Руси, из нее ребята узнают, какие события происходили в этот период, а запомнить изученное помогут интерактивные тренажеры, с помощью платформы "Магия знаний: история России" можно будет последовательно изучать историю страны, а в 2023 году школьникам станут доступны новые части образовательного проекта – "Цари и императоры", "Российская империя", "СССР и современная Россия".
"Мы уделяем особое внимание историческому просвещению подрастающего поколения, проводим в школах киноуроки, внеурочные занятия "Разговоры о важном". Уверен, что изучать историю своей Родины важно с юных лет – в интересных и доступных для каждого возраста форматах. И образовательная платформа "Магия знаний: история России" замечательно дополняет эту работу", - прокомментировал проект министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что проект ориентирован на школьников 1-4 классов, они могут пройти тренажеры самостоятельно или вместе с родителями и педагогами, в течение школьных каникул поучаствовать в проекте также можно будет в парках "Россия – Моя история" в 25 регионах страны.
"В своей работе Общество "Знание" старается сочетать классические лекции с современными способами подачи информации, которые помогают быстро увлечь и заинтересовать молодежь. Игра – как раз один из таких инструментов, который ненавязчиво позволяет тренировать мозг и получать новые знания", - добавил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводит министерство просвещения.
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ОбществоСергей КравцовОбщество "Знание"РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ВКонтактеMail.Ru Group
 
 
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