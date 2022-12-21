16:29 21.12.2022 (обновлено: 16:30 21.12.2022)
В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России"
Минпросвещения, общество "Знание" и VK запустили образовательную платформу по истории
Дети за компьютерами. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минпросвещения России, общество "Знание" и VK запустили образовательную платформу по истории для школьников "Магия знаний: история России", сообщила пресс-служба министерства.
"Двадцать первого декабря Минпросвещения России, VK и российское общество "Знание" познакомят школьников с важными историческими событиями и героями на образовательной платформе "Магия знаний: история России"... Школьники смогут в игровом формате узнать больше об истории и культуре страны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что первая часть игры уже доступна для школьников, она посвящена Древней Руси, из нее ребята узнают, какие события происходили в этот период, а запомнить изученное помогут интерактивные тренажеры, с помощью платформы "Магия знаний: история России" можно будет последовательно изучать историю страны, а в 2023 году школьникам станут доступны новые части образовательного проекта – "Цари и императоры", "Российская империя", "СССР и современная Россия".
"Мы уделяем особое внимание историческому просвещению подрастающего поколения, проводим в школах киноуроки, внеурочные занятия "Разговоры о важном". Уверен, что изучать историю своей Родины важно с юных лет – в интересных и доступных для каждого возраста форматах. И образовательная платформа "Магия знаний: история России" замечательно дополняет эту работу", - прокомментировал проект министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что проект ориентирован на школьников 1-4 классов, они могут пройти тренажеры самостоятельно или вместе с родителями и педагогами, в течение школьных каникул поучаствовать в проекте также можно будет в парках "Россия – Моя история" в 25 регионах страны.
"В своей работе Общество "Знание" старается сочетать классические лекции с современными способами подачи информации, которые помогают быстро увлечь и заинтересовать молодежь. Игра – как раз один из таких инструментов, который ненавязчиво позволяет тренировать мозг и получать новые знания", - добавил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводит министерство просвещения.