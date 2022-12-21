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Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой

Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой - РИА Новости, 21.12.2022

Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой

Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:13

2022-12-21T15:13

2022-12-21T15:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические характеристики военной техники."Жду также, что наши конструкторы, инженеры продолжат практику выездов на передовую. Хочу выразить им за это слова благодарности. Они регулярно там бывают, вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, совершенствовать их", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.

https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839855257.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность