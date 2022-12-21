https://ria.ru/20221221/inzhenery-1840265207.html
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой - РИА Новости, 21.12.2022
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой
Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798398785_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d21fbcf96b6e966967f8cb563be441b3.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические характеристики военной техники."Жду также, что наши конструкторы, инженеры продолжат практику выездов на передовую. Хочу выразить им за это слова благодарности. Они регулярно там бывают, вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, совершенствовать их", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.
https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839855257.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798398785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_954e2ba57382a322bda6d93e9063aba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Безопасность
15:13 21.12.2022 (обновлено: 15:30 21.12.2022)
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой
Путин ожидает, что инженеры продолжат выезды на передовую для проверок военной техники