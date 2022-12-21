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Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/inzhenery-1840265207.html
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой - РИА Новости, 21.12.2022
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой
Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические характеристики военной техники."Жду также, что наши конструкторы, инженеры продолжат практику выездов на передовую. Хочу выразить им за это слова благодарности. Они регулярно там бывают, вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, совершенствовать их", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Безопасность
15:13 21.12.2022 (обновлено: 15:30 21.12.2022)
 
Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой

Путин ожидает, что инженеры продолжат выезды на передовую для проверок военной техники

© РИА Новости / Кирилл НортонВоеннослужащие ремонтной бригады Вооруженных сил РФ меняют траки танка в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ремонтной бригады Вооруженных сил РФ меняют траки танка в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Военнослужащие ремонтной бригады Вооруженных сил РФ меняют траки танка в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические характеристики военной техники.
"Жду также, что наши конструкторы, инженеры продолжат практику выездов на передовую. Хочу выразить им за это слова благодарности. Они регулярно там бывают, вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, совершенствовать их", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасность
 
 
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