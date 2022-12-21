https://ria.ru/20221221/inflyatsiya-1840360037.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 21.12.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:12

2022-12-21T19:12

2022-12-21T19:12

экономика

цены на нефть

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как указано в обзоре, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,15% неделей ранее за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 1,5% против 2,7%). На остальные продукты питания сохранилась дефляция на уровне 0,07%. "В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция (минус 0,03%) преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились (минус 0,18%) за счет удешевления авиабилетов и услуг гостиниц", - указано в документе министерства. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.

https://ria.ru/20221214/raskhody-1838507212.html

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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)