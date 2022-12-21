https://ria.ru/20221221/infektsiya-1840341030.html
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана - РИА Новости, 21.12.2022
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана
Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:04
2022-12-21T18:04
2022-12-21T18:04
здоровье - общество
афганистан
забуль
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане, вопрос держится на строгом контроле, сообщила пресс-служба ведомства. По заявлению главы Управления здравоохранения провинции Забуль (Афганистан), в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости, уточнили в Роспотребнадзоре. По предварительным данным, вероятной причиной заболевания является широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно через укусы клещей. "Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекционных заболеваний. Принимаются все необходимые санитарно-карантинные меры. Прямого авиасообщения с Афганистаном нет. Вопрос находится на строгом контроле руководителя Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий, большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221220/gripp-1839941587.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, афганистан, забуль, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Афганистан, Забуль, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана
Роспотребнадзор заявил, что организовал надежную защиту от завоза инфекции из Афганистана