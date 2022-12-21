Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/infektsiya-1840341030.html
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана - РИА Новости, 21.12.2022
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана
Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:04
2022-12-21T18:04
здоровье - общество
афганистан
забуль
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане, вопрос держится на строгом контроле, сообщила пресс-служба ведомства. По заявлению главы Управления здравоохранения провинции Забуль (Афганистан), в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости, уточнили в Роспотребнадзоре. По предварительным данным, вероятной причиной заболевания является широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно через укусы клещей. "Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекционных заболеваний. Принимаются все необходимые санитарно-карантинные меры. Прямого авиасообщения с Афганистаном нет. Вопрос находится на строгом контроле руководителя Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий, большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221220/gripp-1839941587.html
афганистан
забуль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, афганистан, забуль, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Афганистан, Забуль, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
18:04 21.12.2022
 
Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана

Роспотребнадзор заявил, что организовал надежную защиту от завоза инфекции из Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане, вопрос держится на строгом контроле, сообщила пресс-служба ведомства.
По заявлению главы Управления здравоохранения провинции Забуль (Афганистан), в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости, уточнили в Роспотребнадзоре. По предварительным данным, вероятной причиной заболевания является широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно через укусы клещей.
"Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекционных заболеваний. Принимаются все необходимые санитарно-карантинные меры. Прямого авиасообщения с Афганистаном нет. Вопрос находится на строгом контроле руководителя Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий, большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар, отметили в ведомстве.
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 11:48
Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов
 
Здоровье - ОбществоАфганистанЗабульРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала