https://ria.ru/20221221/infektsiya-1840341030.html

Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана

Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана - РИА Новости, 21.12.2022

Роспотребнадзор заявил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана

Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:04

2022-12-21T18:04

2022-12-21T18:04

здоровье - общество

афганистан

забуль

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане, вопрос держится на строгом контроле, сообщила пресс-служба ведомства. По заявлению главы Управления здравоохранения провинции Забуль (Афганистан), в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости, уточнили в Роспотребнадзоре. По предварительным данным, вероятной причиной заболевания является широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно через укусы клещей. "Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекционных заболеваний. Принимаются все необходимые санитарно-карантинные меры. Прямого авиасообщения с Афганистаном нет. Вопрос находится на строгом контроле руководителя Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий, большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221220/gripp-1839941587.html

афганистан

забуль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, афганистан, забуль, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)