https://ria.ru/20221221/indiya-1840150722.html

В МИД России рассказали о попытках США подорвать связи Дели с Москвой

В МИД России рассказали о попытках США подорвать связи Дели с Москвой - РИА Новости, 21.12.2022

В МИД России рассказали о попытках США подорвать связи Дели с Москвой

Индия не поддается на попытки США подорвать ее связи с Россией, сотрудничество с Москвой, в том числе по закупке нефти, выгодно Нью-Дели, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:45

2022-12-21T07:45

2022-12-21T07:45

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Индия не поддается на попытки США подорвать ее связи с Россией, сотрудничество с Москвой, в том числе по закупке нефти, выгодно Нью-Дели, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Он отрицательно ответил на вопрос, видят ли в Москве риск того, что Нью-Дели под давлением Вашингтона может отказаться от закупки нефти у России."Индия и Китай получают, по понятным причинам, хорошую скидку", - заключил Кабулов.

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цены на нефть, москва, индия, сша