https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html

В Роскачестве рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной

В Роскачестве рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной - РИА Новости, 21.12.2022

В Роскачестве рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной

Наличие "глазка" в икринках в виде пузырька под оболочкой, а также их цвет и форма помогут отличить настоящую икру от имитированной, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T06:03

2022-12-21T06:03

2022-12-21T06:03

общество

лилия котельникова

роскачество

новый год

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Наличие "глазка" в икринках в виде пузырька под оболочкой, а также их цвет и форма помогут отличить настоящую икру от имитированной, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш - небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на "глазок", но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме", - говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что также стоит обращать внимание на форму самих икринок, поскольку они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными при изготовлении без соблюдения технологий и с помощью подручных средств. Кроме того, у искусственной икры может быть неестественный сильно красный или желтый цвет, а на поверхности образовываться нечто похожее на пену - это говорит о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей, что является нарушением. Не стоит забывать и про состав, маркировку и цену. "Некоторые производители выпускают фальсификат – выдают искусственную икру за натуральную, не указывают в маркировке, что в банке имитация. Также искусственную икру могут подмешать в натуральную (тогда на этикетке могут абстрактно написать "икорно-рыбное изделие"), что позволяет нечестному производителю получать дополнительный доход в период новогоднего ажиотажа", - добавляется в сообщении. При этом, по словам директора департамента исследований Роскачества Лилии Котельниковой, в имитированной икре и другой рыбной продукции нет ничего нелегального, но при условии, что на маркировке указано, что это не настоящая икра. Сами компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны для человека - желатин получают из животного сырья, а альгинат натрия – из бурых водорослей. "Для верности можно провести эксперимент: бросить икру в горячую воду (не кипяток) и аккуратно раздавить. Поскольку натуральная икра - белковый продукт, то в горячей воде белок начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-беловатый цвет. Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя, либо вовсе не растает", - объяснили в Роскачестве.

https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html

https://ria.ru/20221216/vino-1839048075.html

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общество, лилия котельникова, роскачество, новый год