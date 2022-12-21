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Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес - РИА Новости, 21.12.2022
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес
В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:40
2022-12-21T16:40
2022-12-21T16:40
культура
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кино и сериалы
майкл кейн
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline.Успех пришел к нему с триллером "Убрать Картера" 1971 года. Криминальная драма с Майклом Кейном в главной роли до сих считается одним из лучших британских фильмов о гангстерах. В 2000 проект перезагрузили – образ ключевого персонажа воплотил Сильвестр Сталлоне. Еще одна лента постановщика, высоко оцененная критиками, – неонуар "Крупье" 2000 года с Клайвом Оуэном. Ходжес снял несколько видео для группы Queen, и с их трека открывается его культовая комедия "Флэш Гордон".У режиссера остались жена, двое сыновей и пятеро внуков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, майкл кейн , сильвестр сталлоне
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Майкл Кейн , Сильвестр Сталлоне
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес
Режиссер триллера "Убрать Картера" Майк Ходжес скончался в возрасте 90 лет
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет
Deadline.
Успех пришел к нему с триллером "Убрать Картера" 1971 года. Криминальная драма с Майклом Кейном в главной роли до сих считается одним из лучших британских фильмов о гангстерах. В 2000 проект перезагрузили – образ ключевого персонажа воплотил Сильвестр Сталлоне.
Еще одна лента постановщика, высоко оцененная критиками, – неонуар "Крупье" 2000 года с Клайвом Оуэном.
Ходжес снял несколько видео для группы Queen, и с их трека открывается его культовая комедия "Флэш Гордон".
У режиссера остались жена, двое сыновей и пятеро внуков.