Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221221/hodges-1840179436.html
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес - РИА Новости, 21.12.2022
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес
В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:40
2022-12-21T16:40
культура
новости культуры
кино и сериалы
майкл кейн
сильвестр сталлоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline.Успех пришел к нему с триллером "Убрать Картера" 1971 года. Криминальная драма с Майклом Кейном в главной роли до сих считается одним из лучших британских фильмов о гангстерах. В 2000 проект перезагрузили – образ ключевого персонажа воплотил Сильвестр Сталлоне. Еще одна лента постановщика, высоко оцененная критиками, – неонуар "Крупье" 2000 года с Клайвом Оуэном. Ходжес снял несколько видео для группы Queen, и с их трека открывается его культовая комедия "Флэш Гордон".У режиссера остались жена, двое сыновей и пятеро внуков.
https://ria.ru/20221221/picasso-1840182506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_4ba8d8da0c4f3b1281c9c4d2d430d713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, майкл кейн , сильвестр сталлоне
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Майкл Кейн , Сильвестр Сталлоне
16:40 21.12.2022
 
Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес

Режиссер триллера "Убрать Картера" Майк Ходжес скончался в возрасте 90 лет

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline.
Успех пришел к нему с триллером "Убрать Картера" 1971 года. Криминальная драма с Майклом Кейном в главной роли до сих считается одним из лучших британских фильмов о гангстерах. В 2000 проект перезагрузили – образ ключевого персонажа воплотил Сильвестр Сталлоне.
© Metro-Goldwyn-Mayer British Studios Ltd., 1971Кадр из фильма "Убрать Картера"
Кадр из фильма Убрать Картера
© Metro-Goldwyn-Mayer British Studios Ltd., 1971
Кадр из фильма "Убрать Картера"
Еще одна лента постановщика, высоко оцененная критиками, – неонуар "Крупье" 2000 года с Клайвом Оуэном.
Ходжес снял несколько видео для группы Queen, и с их трека открывается его культовая комедия "Флэш Гордон".
У режиссера остались жена, двое сыновей и пятеро внуков.
Майя Видмайер-Пикассо, дочь испанского художника Пабло Пикассо - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 11:26Культура
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМайкл КейнСильвестр Сталлоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала