https://ria.ru/20221221/hodges-1840179436.html

Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес

Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес - РИА Новости, 21.12.2022

Умер режиссер фильма "Убрать Картера" и клипов Queen Майк Ходжес

В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:40

2022-12-21T16:40

2022-12-21T16:40

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался режиссер Майк Ходжес, пишет Deadline.Успех пришел к нему с триллером "Убрать Картера" 1971 года. Криминальная драма с Майклом Кейном в главной роли до сих считается одним из лучших британских фильмов о гангстерах. В 2000 проект перезагрузили – образ ключевого персонажа воплотил Сильвестр Сталлоне. Еще одна лента постановщика, высоко оцененная критиками, – неонуар "Крупье" 2000 года с Клайвом Оуэном. Ходжес снял несколько видео для группы Queen, и с их трека открывается его культовая комедия "Флэш Гордон".У режиссера остались жена, двое сыновей и пятеро внуков.

https://ria.ru/20221221/picasso-1840182506.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, майкл кейн , сильвестр сталлоне