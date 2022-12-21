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Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде - РИА Новости, 21.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221221/guzeeva-1840265008.html
Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде
Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде - РИА Новости, 21.12.2022
Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде
Лариса Гузеева приняла участие в записи "Новогодней ночи на Первом" в фиолетовом блестящем костюме и перстне с розовым рубином, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:32
2022-12-21T15:32
культура
новости культуры
кино и сериалы
первый канал (телеканал)
стиль жизни
лариса гузеева
одежда
новый год
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Лариса Гузеева приняла участие в записи "Новогодней ночи на Первом" в фиолетовом блестящем костюме и перстне с розовым рубином, сообщает пресс-служба телеканала.Для съемок самая известная сваха страны выбрала брючный костюм, расшитый фиолетовыми пайетками. Его изготовили в ателье всего за два дня."Я прочитала, что наступающий год – Черного Водяного Кролика – нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально", – объясняет ведущая шоу "Давай поженимся". В качестве украшения – перстень с розовым рубином. "Одни говорят, это камень власти и авторитета. Другие считают, что рубин наделяет хозяйку лучшими человеческими качествами: добротой и щедростью. Не знаю, как насчет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам – это факт", – подытожила Гузеева.
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новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), стиль жизни, лариса гузеева, одежда, новый год
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Первый канал (телеканал), Стиль жизни, Лариса Гузеева, Одежда, Новый год
15:32 21.12.2022
 
Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде

Гузеева появится в "Новогодней ночи на Первом" в сверкающем костюме и перстне с рубином

© Фото : Первый каналЛариса Гузеева на съемках "Новогодней ночи на Первом"
Лариса Гузеева на съемках Новогодней ночи на Первом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Первый канал
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Лариса Гузеева приняла участие в записи "Новогодней ночи на Первом" в фиолетовом блестящем костюме и перстне с розовым рубином, сообщает пресс-служба телеканала.
Для съемок самая известная сваха страны выбрала брючный костюм, расшитый фиолетовыми пайетками. Его изготовили в ателье всего за два дня.
"Я прочитала, что наступающий год – Черного Водяного Кролика – нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально", – объясняет ведущая шоу "Давай поженимся".
В качестве украшения – перстень с розовым рубином.
"Одни говорят, это камень власти и авторитета. Другие считают, что рубин наделяет хозяйку лучшими человеческими качествами: добротой и щедростью. Не знаю, как насчет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам – это факт", – подытожила Гузеева.
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КультураНовости культурыКино и сериалыПервый канал (телеканал)Стиль жизниЛариса ГузееваОдеждаНовый год
 
 
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