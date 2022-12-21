https://ria.ru/20221221/guzeeva-1840265008.html

Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде

Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде - РИА Новости, 21.12.2022

Гузеева появилась на съемках новогодней программы в сверкающем наряде

Лариса Гузеева приняла участие в записи "Новогодней ночи на Первом" в фиолетовом блестящем костюме и перстне с розовым рубином, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:32

2022-12-21T15:32

2022-12-21T15:32

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Лариса Гузеева приняла участие в записи "Новогодней ночи на Первом" в фиолетовом блестящем костюме и перстне с розовым рубином, сообщает пресс-служба телеканала.Для съемок самая известная сваха страны выбрала брючный костюм, расшитый фиолетовыми пайетками. Его изготовили в ателье всего за два дня."Я прочитала, что наступающий год – Черного Водяного Кролика – нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально", – объясняет ведущая шоу "Давай поженимся". В качестве украшения – перстень с розовым рубином. "Одни говорят, это камень власти и авторитета. Другие считают, что рубин наделяет хозяйку лучшими человеческими качествами: добротой и щедростью. Не знаю, как насчет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам – это факт", – подытожила Гузеева.

https://ria.ru/20221214/moda-1838388952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), стиль жизни, лариса гузеева, одежда, новый год