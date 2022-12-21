https://ria.ru/20221221/granatomet-1840319470.html
МИД Польши: взорвавшийся гранатомет повлияет на доверие к МВД Украины
МИД Польши: взорвавшийся гранатомет повлияет на доверие к МВД Украины - РИА Новости, 21.12.2022
МИД Польши: взорвавшийся гранатомет повлияет на доверие к МВД Украины
Взрыв гранатомета, подаренного Украиной главному коменданту полиции Польши, отразится на доверии между МВД двух стран, заявил заместитель министра иностранных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:07
2022-12-21T17:07
2022-12-21T17:07
в мире
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Взрыв гранатомета, подаренного Украиной главному коменданту полиции Польши, отразится на доверии между МВД двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Несколько дней назад в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека, в том числе комендант. Позже оказалось, что источником взрыва стал гранатомет. Как утверждает Шимчик, он думал, что на Украине ему в качестве сувениров подарили два использованных тубуса от гранатомета. По его словам, подобные подарки на Украине вручают довольно часто. Расследованием происшествия занялись польские спецслужбы. В ответ на вопрос, влияет ли это происшествие на польско-украинские отношения, Пшидач сказал, что влияет, но только частично. "Оно точно влияет на определенные элементы доверия между МВД или полицией, но фундаментально на направление польской внешней политики и политики обеспечения безопасности это повлиять не может", - отметил он в эфире радиостанции RMF FM. По словам Пшидача, "если говорить о выяснении этого дела, то ситуация сложная". "Факт такой: главный комендант полиции получил подарок, который оказался опасным, дошло до взрыва и угрозы жизни", - отметил он. "Мы ждем от украинской стороны разъяснений, как это произошло", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html
https://ria.ru/20221221/shimchik-1840139030.html
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в мире, марчин пшидач, украина, польша
В мире, Марчин Пшидач, Украина, Польша
МИД Польши: взорвавшийся гранатомет повлияет на доверие к МВД Украины
МИД Польши: взрыв подаренного Украиной гранатомета отразится на доверии между МВД стран
ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости.
Взрыв гранатомета, подаренного Украиной главному коменданту полиции Польши, отразится на доверии между МВД двух стран, заявил
заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Несколько дней назад в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека, в том числе комендант. Позже оказалось, что источником взрыва стал гранатомет. Как утверждает Шимчик, он думал, что на Украине ему в качестве сувениров подарили два использованных тубуса от гранатомета. По его словам, подобные подарки на Украине вручают довольно часто. Расследованием происшествия занялись польские спецслужбы.
В ответ на вопрос, влияет ли это происшествие на польско-украинские отношения, Пшидач сказал, что влияет, но только частично.
"Оно точно влияет на определенные элементы доверия между МВД или полицией, но фундаментально на направление польской внешней политики и политики обеспечения безопасности это повлиять не может", - отметил он в эфире радиостанции RMF FM.
По словам Пшидача, "если говорить о выяснении этого дела, то ситуация сложная". "Факт такой: главный комендант полиции получил подарок, который оказался опасным, дошло до взрыва и угрозы жизни", - отметил он. "Мы ждем от украинской стороны разъяснений, как это произошло", - добавил замминистра.