https://ria.ru/20221221/gossovet-1840260611.html

Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета

Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета - РИА Новости, 21.12.2022

Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:04

2022-12-21T15:04

2022-12-21T15:11

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго декабря Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. С докладами выступят председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (Дмитрий) Артюхов, заместитель председателя правительства (Татьяна) Голикова, руководитель Росмолодежи (Ксения) Разуваева", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также планируется представить предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года.Кроме того, 21 декабря состоится семинар-совещание, в котором примут участие члены Госсовета, эксперты – руководители некоммерческих, научных и образовательных организаций, главы крупнейших российских компаний, а также лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений. Добавляется, что предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на заседании Государственного Совета.

https://ria.ru/20221221/elka-1840262480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, россия