https://ria.ru/20221221/gossovet-1840260611.html
Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета
Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета - РИА Новости, 21.12.2022
Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета
Президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:04
2022-12-21T15:04
2022-12-21T15:11
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837254270_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2917150c0ba5ce10db0012c3348147a9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго декабря Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. С докладами выступят председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (Дмитрий) Артюхов, заместитель председателя правительства (Татьяна) Голикова, руководитель Росмолодежи (Ксения) Разуваева", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также планируется представить предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года.Кроме того, 21 декабря состоится семинар-совещание, в котором примут участие члены Госсовета, эксперты – руководители некоммерческих, научных и образовательных организаций, главы крупнейших российских компаний, а также лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений. Добавляется, что предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на заседании Государственного Совета.
https://ria.ru/20221221/elka-1840262480.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837254270_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_21c694ae2feed6c3cd63739ed5964d63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
15:04 21.12.2022 (обновлено: 15:11 21.12.2022)
Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета
Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по реализации молодежной политики
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго декабря Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. С докладами выступят председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (Дмитрий) Артюхов, заместитель председателя правительства (Татьяна) Голикова, руководитель Росмолодежи (Ксения) Разуваева", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что также планируется представить предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года.
Кроме того, 21 декабря состоится семинар-совещание, в котором примут участие члены Госсовета, эксперты – руководители некоммерческих, научных и образовательных организаций, главы крупнейших российских компаний, а также лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений. Добавляется, что предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на заседании Государственного Совета.