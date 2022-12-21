https://ria.ru/20221221/gosar-1840383845.html
В США назвали десять причин отказаться от Украины
В США назвали десять причин отказаться от Украины - РИА Новости, 21.12.2022
В США назвали десять причин отказаться от Украины
В Соединенных Штатах хватает проблем помимо Украины, заявил в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на новость о планах выделить Киеву очередной... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:59
2022-12-21T21:59
2022-12-21T22:21
в мире
энтони блинкен
украина
сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Соединенных Штатах хватает проблем помимо Украины, заявил в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на новость о планах выделить Киеву очередной пакет помощи из бюджета США."У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. <…> Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим основным приоритетом", — написал он.Политик считает, что конгресс должен решать в первую очередь существующие внутри границ США кризисы. Среди них инфляция, борьба с нелегальными беженцами, коррупция, социальные и военные проблемы, перечислил Госар. Всего он указал на десять областей американской жизни, которые, по его мнению, важнее хлопот об Украине.В среду государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/bayden-1840351225.html
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Энтони Блинкен, Украина, США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:59 21.12.2022 (обновлено: 22:21 21.12.2022)
В США назвали десять причин отказаться от Украины
Конгрессмен Госар: ради простых американцев Вашингтону следует забыть об Украине