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Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840151364.html
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:01
2022-12-21T08:01
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что кроме того в результате обстрела в поселке повреждены линии электропередачи, населенный пункт частично обесточен. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221221/artemovsk-1840150447.html
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
08:01 21.12.2022
 
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки заявил о ранении мирной жительницы после обстрела Города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие обстрела горловского посёлка шахты имени Калинина со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
Он добавил, что кроме того в результате обстрела в поселке повреждены линии электропередачи, населенный пункт частично обесточен.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
07:41Специальная военная операция на Украине
Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтирол
 
 
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