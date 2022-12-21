https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840151364.html

Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022

Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ

Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:01

2022-12-21T08:01

2022-12-21T08:01

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что кроме того в результате обстрела в поселке повреждены линии электропередачи, населенный пункт частично обесточен. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221221/artemovsk-1840150447.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол