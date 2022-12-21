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Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:01
2022-12-21T08:01
2022-12-21T08:01
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Женщина ранена в Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что кроме того в результате обстрела в поселке повреждены линии электропередачи, населенный пункт частично обесточен. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки заявил о ранении мирной жительницы после обстрела Города со стороны ВСУ