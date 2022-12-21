https://ria.ru/20221221/geroi-1840262103.html
Путин сравнил российских военнослужащих с героями предыдущих войн
Путин сравнил российских военнослужащих с героями предыдущих войн - РИА Новости, 21.12.2022
Путин сравнил российских военнослужащих с героями предыдущих войн
Российские военнослужащие сражаются как герои предыдущих войн, включая Великую Отечественную войну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:07
2022-12-21T15:07
2022-12-21T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие сражаются как герои предыдущих войн, включая Великую Отечественную войну, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту исполняет свой долг. Благодарю танкистов, десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований за то, как вы сражаетесь. Сражаетесь, я не побоюсь этих сравнений, это не высокопарные слова, именно как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной войн", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Президент также высказал особые слова благодарности военным медикам, которые отважно, рискуя своей жизнью, спасают бойцов. Путин поблагодарил военных, и гражданских строителей за создание укреплений, жизненно важной инфраструктуры в районах проведения военной операции, за помощь в восстановлении гражданских объектов на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
15:07 21.12.2022 (обновлено: 15:31 21.12.2022)
Путин сравнил российских военнослужащих с героями предыдущих войн
Путин: российские военные сражаются как герои прошлых войн, включая Великую Отечественную