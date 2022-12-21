В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
Лавров: расследовать теракт на "Северных потоках" никто в Евросоюзе не собирается
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать теракт на двух газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В связи с известным подрывом "Северных потоков", обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа", - сказал Лавров, выступая в видеоформате на заседании совета министров иностранных дел стран ОЧЭС.
"В этих условиях мы обеспечиваем поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям. Ведем переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами по созданию на территории Турции газораспределительного центра", - добавил министр.
После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.
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