https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html

В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров

В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2022

В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров

Никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать теракт на двух газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:07

2022-12-21T13:07

2022-12-21T13:07

экономика

северный поток

авария на "северных потоках"

сергей лавров

евросоюз

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать теракт на двух газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с известным подрывом "Северных потоков", обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа", - сказал Лавров, выступая в видеоформате на заседании совета министров иностранных дел стран ОЧЭС. "В этих условиях мы обеспечиваем поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям. Ведем переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами по созданию на территории Турции газораспределительного центра", - добавил министр. После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток, авария на "северных потоках", сергей лавров, евросоюз, россия