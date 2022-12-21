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В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2022
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В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2022
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
Никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать теракт на двух газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:07
2022-12-21T13:07
экономика
северный поток
авария на "северных потоках"
сергей лавров
евросоюз
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать теракт на двух газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с известным подрывом "Северных потоков", обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа", - сказал Лавров, выступая в видеоформате на заседании совета министров иностранных дел стран ОЧЭС. "В этих условиях мы обеспечиваем поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям. Ведем переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами по созданию на территории Турции газораспределительного центра", - добавил министр. После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.
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экономика, северный поток, авария на "северных потоках", сергей лавров, евросоюз, россия
Экономика, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Сергей Лавров, Евросоюз, Россия
13:07 21.12.2022
 
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров

Лавров: расследовать теракт на "Северных потоках" никто в Евросоюзе не собирается

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать теракт на двух газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В связи с известным подрывом "Северных потоков", обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа", - сказал Лавров, выступая в видеоформате на заседании совета министров иностранных дел стран ОЧЭС.
"В этих условиях мы обеспечиваем поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям. Ведем переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами по созданию на территории Турции газораспределительного центра", - добавил министр.
После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 08:00
В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"
 
ЭкономикаСеверный потокАвария на "Северных потоках"Сергей ЛавровЕвросоюзРоссия
 
 
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