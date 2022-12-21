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Цены на газ в Европе опустились ниже 1080 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 21.12.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 1080 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе опустились ниже 1080 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 21.12.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1080 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились четвертый день подряд, по итогам торгов среды опустились на 7,4%, ниже 1080 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:19
2022-12-21T20:32
экономика
европа
цены на нефть
нидерланды
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе снизились четвертый день подряд, по итогам торгов среды опустились на 7,4%, ниже 1080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торговую сессию в минусе – у отметки 1124,7 доллара за тысячу кубометров (–3%), что стало ценовым максимумом торгов. Минимум составил 1059,1 доллара (–8,6%). Последние фьючерсы торговались по 1072,9 доллара (–7,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1158,4 доллара за тысячу кубометров.Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
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экономика, европа, цены на нефть, нидерланды
Экономика, Европа, Цены на нефть, Нидерланды
20:19 21.12.2022 (обновлено: 20:32 21.12.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1080 долларов за тысячу кубов

ICE: биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1080 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе снизились четвертый день подряд, по итогам торгов среды опустились на 7,4%, ниже 1080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торговую сессию в минусе – у отметки 1124,7 доллара за тысячу кубометров (–3%), что стало ценовым максимумом торгов. Минимум составил 1059,1 доллара (–8,6%). Последние фьючерсы торговались по 1072,9 доллара (–7,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1158,4 доллара за тысячу кубометров.
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
20 декабря, 16:09
В Чувашии после взрыва перекрыли трубопровод, по которому газ шел в Европу
Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
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ЭкономикаЕвропаЦены на нефтьНидерланды
 
 
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