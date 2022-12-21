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В армии Гамбии планировали свержение правительства - РИА Новости, 21.12.2022
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В армии Гамбии планировали свержение правительства
В армии Гамбии планировали свержение правительства - РИА Новости, 21.12.2022
В армии Гамбии планировали свержение правительства
Несколько военных гамбийской армии планировали свергнуть правительство страны, четверо военных задержаны, сообщает правительство Гамбии. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:02
2022-12-21T17:15
в мире
гамбия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько военных гамбийской армии планировали свергнуть правительство страны, четверо военных задержаны, сообщает правительство Гамбии.Правительство добавило, что армия разыскивает еще троих предполагаемых сообщников."Правительство Гамбии, основываясь на сообщениях разведки, объявляет, что несколько военных гамбийской армии замышляли свержение демократически избранного правительства президента Адамы Бэрроу, высшее командование вооруженных сил Гамбии в ходе быстрой военной операции задержало четырех военных, связанных с этим предполагаемым заговором с целью переворота", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду на странице министерства информационных служб Гамбии в соцсетях.Как отмечается, задержанные содействуют в настоящее время военной полиции в расследовании.Также правительство призвало граждан, жителей и членов дипломатического и консульского корпуса продолжать свою обычную деятельность, отметив, что "ситуация находится под полным контролем и нет повода для паники".
https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html
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в мире, гамбия
В мире, Гамбия
17:02 21.12.2022 (обновлено: 17:15 21.12.2022)
 
В армии Гамбии планировали свержение правительства

В гамбийской армии планировали госпереворот, четырех военных задержали

© AP Photo / Jason FlorioСтолица Гамбии Банжул
Столица Гамбии Банжул - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Jason Florio
Столица Гамбии Банжул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько военных гамбийской армии планировали свергнуть правительство страны, четверо военных задержаны, сообщает правительство Гамбии.
Правительство добавило, что армия разыскивает еще троих предполагаемых сообщников.
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"Правительство Гамбии, основываясь на сообщениях разведки, объявляет, что несколько военных гамбийской армии замышляли свержение демократически избранного правительства президента Адамы Бэрроу, высшее командование вооруженных сил Гамбии в ходе быстрой военной операции задержало четырех военных, связанных с этим предполагаемым заговором с целью переворота", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду на странице министерства информационных служб Гамбии в соцсетях.
Как отмечается, задержанные содействуют в настоящее время военной полиции в расследовании.
Также правительство призвало граждан, жителей и членов дипломатического и консульского корпуса продолжать свою обычную деятельность, отметив, что "ситуация находится под полным контролем и нет повода для паники".
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