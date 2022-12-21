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У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей

У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2022

У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей

Суд по иску Генпрокуратуры России в доход государства обратил незаконно приобретенное имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:39

2022-12-21T22:39

2022-12-21T22:43

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Суд по иску Генпрокуратуры России в доход государства обратил незаконно приобретенное имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 миллионов рублей, а также деньги и валюту более чем на 50 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, Кузнецов, его родственники и другие близкие, когда тот служил, приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. В банковских ячейках хранились денежные средства. При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено. Генпрокуратура России направила в суд исковое заявление с требованием об обращении этих объектов и денежных средств в доход государства. "Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в сумме свыше 48 миллионов рублей и в иностранной валюте – более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США", - уточнил Иванов. Решение суда в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20221221/sud-1840335521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, андрей иванов, москва, генеральная прокуратура рф, россия