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У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2022
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У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей
У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2022
У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей
Суд по иску Генпрокуратуры России в доход государства обратил незаконно приобретенное имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:39
2022-12-21T22:43
происшествия
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андрей иванов
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Суд по иску Генпрокуратуры России в доход государства обратил незаконно приобретенное имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 миллионов рублей, а также деньги и валюту более чем на 50 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, Кузнецов, его родственники и другие близкие, когда тот служил, приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. В банковских ячейках хранились денежные средства. При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено. Генпрокуратура России направила в суд исковое заявление с требованием об обращении этих объектов и денежных средств в доход государства. "Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в сумме свыше 48 миллионов рублей и в иностранной валюте – более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США", - уточнил Иванов. Решение суда в законную силу не вступило.
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происшествия, жилье, андрей иванов, москва, генеральная прокуратура рф, россия
Происшествия, Жилье, Андрей Иванов, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Россия
22:39 21.12.2022 (обновлено: 22:43 21.12.2022)
 
У бывшего инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 миллионов рублей

Суд изъял у бывшего московского инспектора ДПС имущество более чем на 179 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник ДПС ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Суд по иску Генпрокуратуры России в доход государства обратил незаконно приобретенное имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 миллионов рублей, а также деньги и валюту более чем на 50 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
"Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору ДПС Сергею Кузнецову", - сказал Иванов.
По его словам, Кузнецов, его родственники и другие близкие, когда тот служил, приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. В банковских ячейках хранились денежные средства. При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено.
Генпрокуратура России направила в суд исковое заявление с требованием об обращении этих объектов и денежных средств в доход государства.
"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в сумме свыше 48 миллионов рублей и в иностранной валюте – более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США", - уточнил Иванов.
Решение суда в законную силу не вступило.
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