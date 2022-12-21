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Сын мэра Ангарска извинился за футболку с украинским флагом - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/futbolka-1840244071.html
Сын мэра Ангарска извинился за футболку с украинским флагом
Сын мэра Ангарска извинился за футболку с украинским флагом - РИА Новости, 21.12.2022
Сын мэра Ангарска извинился за футболку с украинским флагом
Сын мэра Ангарска Александр Петров, замеченный в футболке с украинским флагом, сообщил РИА Новости, что уже выбросил ее. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:29
2022-12-21T15:09
в мире
ангарск
украина
донбасс
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ИРКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Сын мэра Ангарска Александр Петров, замеченный в футболке с украинским флагом, сообщил РИА Новости, что уже выбросил ее.Ранее в социальных сетях получило широкое распространение видео, на котором Петров сидит за столом в футболке с изображением флага Украины. Ролик вызвал шквал негативных комментариев пользователей."Что касается футболки, то она давно валялась в походной сумке. После горнолыжки надел как запасную. Признаю: поступил бездумно, но злого умысла в этом не было", — рассказал сын градоначальника.Он подчеркнул, что поддерживает проведение российской спецоперации не только на словах. "С весны оказываю поддержку. Помогал и не пиарился при сборе гуманитарки на Донбасс. Наша строительная компания предоставляла транспорт для доставки груза мобилизованным ангарчанам в Новосибирск, помогаю в приобретении необходимого снаряжения и сейчас. На днях узнал про очередную потребность. Приобрел и передал тепловизор и дальномер земляку, командиру разведки гаубичного дивизиона", — поделился собеседник.Позднее Петров опубликовал в Сети снимок, на котором футболка с изображением желто-голубого прямоугольника лежит в мусорной корзине.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, ангарск, украина, донбасс, владимир путин
В мире, Ангарск, Украина, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
14:29 21.12.2022 (обновлено: 15:09 21.12.2022)
 
Сын мэра Ангарска извинился за футболку с украинским флагом

Сын мэра Ангарска Петров извинился за футболку с изображением украинского флага

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Украины. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Сын мэра Ангарска Александр Петров, замеченный в футболке с украинским флагом, сообщил РИА Новости, что уже выбросил ее.
Ранее в социальных сетях получило широкое распространение видео, на котором Петров сидит за столом в футболке с изображением флага Украины. Ролик вызвал шквал негативных комментариев пользователей.
Кадр с изображением сына мэра Ангарска Александра Петрова, опубликованный в соцсетях
Кадр с изображением сына мэра Ангарска Александра Петрова, опубликованный в соцсетях
Кадр с изображением сына мэра Ангарска Александра Петрова, опубликованный в соцсетях
"Что касается футболки, то она давно валялась в походной сумке. После горнолыжки надел как запасную. Признаю: поступил бездумно, но злого умысла в этом не было", — рассказал сын градоначальника.
Он подчеркнул, что поддерживает проведение российской спецоперации не только на словах.
"С весны оказываю поддержку. Помогал и не пиарился при сборе гуманитарки на Донбасс. Наша строительная компания предоставляла транспорт для доставки груза мобилизованным ангарчанам в Новосибирск, помогаю в приобретении необходимого снаряжения и сейчас. На днях узнал про очередную потребность. Приобрел и передал тепловизор и дальномер земляку, командиру разведки гаубичного дивизиона", — поделился собеседник.
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Позднее Петров опубликовал в Сети снимок, на котором футболка с изображением желто-голубого прямоугольника лежит в мусорной корзине.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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