14:29 21.12.2022 (обновлено: 15:09 21.12.2022)
Сын мэра Ангарска извинился за футболку с украинским флагом
Сын мэра Ангарска Петров извинился за футболку с изображением украинского флага
Флаг Украины. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Сын мэра Ангарска Александр Петров, замеченный в футболке с украинским флагом, сообщил РИА Новости, что уже выбросил ее.
Ранее в социальных сетях получило широкое распространение видео, на котором Петров сидит за столом в футболке с изображением флага Украины. Ролик вызвал шквал негативных комментариев пользователей.
Кадр с изображением сына мэра Ангарска Александра Петрова, опубликованный в соцсетях
Кадр с изображением сына мэра Ангарска Александра Петрова, опубликованный в соцсетях
"Что касается футболки, то она давно валялась в походной сумке. После горнолыжки надел как запасную. Признаю: поступил бездумно, но злого умысла в этом не было", — рассказал сын градоначальника.
Он подчеркнул, что поддерживает проведение российской спецоперации не только на словах.
"С весны оказываю поддержку. Помогал и не пиарился при сборе гуманитарки на Донбасс. Наша строительная компания предоставляла транспорт для доставки груза мобилизованным ангарчанам в Новосибирск, помогаю в приобретении необходимого снаряжения и сейчас. На днях узнал про очередную потребность. Приобрел и передал тепловизор и дальномер земляку, командиру разведки гаубичного дивизиона", — поделился собеседник.
Позднее Петров опубликовал в Сети снимок, на котором футболка с изображением желто-голубого прямоугольника лежит в мусорной корзине.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.