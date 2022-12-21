https://ria.ru/20221221/frantsiya-1840246279.html

Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе

Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе - РИА Новости, 21.12.2022

Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе

В Европе не разразится глобальная война, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. "Тотальной войны не будет... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:37

2022-12-21T14:37

2022-12-21T14:37

в мире

франция

европа

нато

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Европе не разразится глобальная война, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. "Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией", — сказал Жюйе. Кроме того, он назвал ошибкой возвращение Франции в объединенное командование НАТО, из которого страна вышла в период правления Шарля де Голля. "Париж страдает от вынужденного равнения на американскую политику и потери независимости. Если бы Франция осталась за пределами Объединенного командования, сегодня она могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает сейчас Турция", — отметил эксперт. На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840194590.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840172907.html

франция

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, нато, украина, россия