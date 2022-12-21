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Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе - РИА Новости, 21.12.2022
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Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе
Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе - РИА Новости, 21.12.2022
Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе
В Европе не разразится глобальная война, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. "Тотальной войны не будет... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:37
2022-12-21T14:37
в мире
франция
европа
нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Европе не разразится глобальная война, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. "Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией", — сказал Жюйе. Кроме того, он назвал ошибкой возвращение Франции в объединенное командование НАТО, из которого страна вышла в период правления Шарля де Голля. "Париж страдает от вынужденного равнения на американскую политику и потери независимости. Если бы Франция осталась за пределами Объединенного командования, сегодня она могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает сейчас Турция", — отметил эксперт. На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840194590.html
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в мире, франция, европа, нато, украина, россия
В мире, Франция, Европа, НАТО, Украина, Россия
14:37 21.12.2022
 
Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе

Французский разведчик Жюйе отверг возможность тотальной войны в Европе

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Европе не разразится глобальная война, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.

"Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией", — сказал Жюйе.
Работа российского полевого вертолетного аэродрома - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 11:40
Французский разведчик высказался о силе России
Кроме того, он назвал ошибкой возвращение Франции в объединенное командование НАТО, из которого страна вышла в период правления Шарля де Голля.

"Париж страдает от вынужденного равнения на американскую политику и потери независимости. Если бы Франция осталась за пределами Объединенного командования, сегодня она могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает сейчас Турция", — отметил эксперт.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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