Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе
Французский разведчик Жюйе отверг возможность тотальной войны в Европе
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Европе не разразится глобальная война, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.
"Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией", — сказал Жюйе.
"Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией", — сказал Жюйе.
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Кроме того, он назвал ошибкой возвращение Франции в объединенное командование НАТО, из которого страна вышла в период правления Шарля де Голля.
"Париж страдает от вынужденного равнения на американскую политику и потери независимости. Если бы Франция осталась за пределами Объединенного командования, сегодня она могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает сейчас Турция", — отметил эксперт.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
"Париж страдает от вынужденного равнения на американскую политику и потери независимости. Если бы Франция осталась за пределами Объединенного командования, сегодня она могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает сейчас Турция", — отметил эксперт.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.