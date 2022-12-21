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Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html
Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено
Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено - РИА Новости, 21.12.2022
Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание Минобороны, что никаких ограничений по финансированию армии нет, страна дает все, что нужно военным. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:17
2022-12-21T16:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание Минобороны, что никаких ограничений по финансированию армии нет, страна дает все, что нужно военным.Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ."Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться", - сказал президент, выступая на заседании коллегии.
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Путин: "Страна, правительство дают все, что армия просит"
Путин: "Страна, правительство дают все, что армия просит"
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, здоровье - общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Здоровье - Общество, Владимир Путин
15:17 21.12.2022 (обновлено: 16:25 21.12.2022)
 
Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено

Путин: страна дает все, что нужно военным, финансирование не ограничено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание Минобороны, что никаких ограничений по финансированию армии нет, страна дает все, что нужно военным.
Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться", - сказал президент, выступая на заседании коллегии.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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