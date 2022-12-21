https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840194458.html

Житель Волгоградской области получил срок за финансирование террористов

Житель Волгоградской области получил срок за финансирование террористов - РИА Новости, 21.12.2022

Житель Волгоградской области получил срок за финансирование террористов

Суд приговорил жителя Волгоградской области к 8,5 годам колонии строгого режима за перевод денег террористу в Сирии, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:40

2022-12-21T11:40

2022-12-21T11:45

происшествия

волгоградская область

московская область (подмосковье)

сирия

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ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 8,5 годам колонии строгого режима за перевод денег террористу в Сирии, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. По данным ведомства, сотрудники УФСБ по Волгоградской области в ходе оперативных мероприятий установили, что мужчина перевел деньги участнику террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"*, который находился в Сирии. Против него было возбуждены уголовные дела. "Суд признал "…" виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых 2 года 6 месяцев с отбыванием в тюрьме", - говорится в сообщении УФСБ. Отмечается, что сторона защиты обжаловала приговор Южного военного окружного суда, но военный суд Московской области отклонил апелляцию. Приговор вступил в силу.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221221/nakazanie-1840179051.html

волгоградская область

московская область (подмосковье)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоградская область, московская область (подмосковье), сирия