https://ria.ru/20221221/festival-1840096746.html
В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival
В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival - РИА Новости, 21.12.2022
В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival
Cтартуют показы конкурсных фильмов фестиваля Patriki Film Festival, сообщает пресс-служба форума. Смотр проходит онлайн. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:58
2022-12-21T10:58
2022-12-21T10:58
культура
новости культуры
алексей герман-младший
александр цыпкин
надежда михалкова
что посмотреть
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cтартуют показы конкурсных фильмов фестиваля Patriki Film Festival, сообщает пресс-служба форума. Смотр проходит онлайн.В программе представлены "Ателье" Михаила Нилова, "Второе солнце" Рината Ташимова, "Гобелен" Рината Бекчинтаева, "Зачем снятся сны" Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, "Недо" Габриелы Селивановой, "Осень" Вадима Кострова, "Призрачно-белый" Марии Игнатенко, "Тембот"Тины Мастафовой. Жюри возглавил Алексей Герман-младший. Вместе с ним претендентов на победу оценивают Александр Цыпкин, Надежда Михалкова, Василий Степанов и Алексей Акимов. Еще на фестивале есть ретроспектива фильмов Германа – младшего и внеконкурсные показы работ других режиссеров.Посмотреть картины из конкурсной программы можно до 23 декабря.
https://ria.ru/20221213/vampiry-1838272229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей герман-младший, александр цыпкин, надежда михалкова, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Алексей Герман-младший, Александр Цыпкин, Надежда Михалкова, что посмотреть
В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival
В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival, в жюри —Михалкова и Цыпкин
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cтартуют показы конкурсных фильмов фестиваля Patriki Film Festival, сообщает пресс-служба форума. Смотр проходит онлайн.
В программе представлены "Ателье" Михаила Нилова, "Второе солнце" Рината Ташимова, "Гобелен" Рината Бекчинтаева, "Зачем снятся сны" Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, "Недо" Габриелы Селивановой, "Осень" Вадима Кострова, "Призрачно-белый" Марии Игнатенко, "Тембот"Тины Мастафовой.
Жюри возглавил Алексей Герман-младший. Вместе с ним претендентов на победу оценивают Александр Цыпкин, Надежда Михалкова, Василий Степанов и Алексей Акимов.
Еще на фестивале есть ретроспектива фильмов Германа – младшего и внеконкурсные показы работ других режиссеров.
Посмотреть картины из конкурсной программы можно до 23 декабря.