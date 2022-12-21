https://ria.ru/20221221/festival-1840096746.html

В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival

В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival - РИА Новости, 21.12.2022

В Сети стартуют показы конкурсных лент Patriki Film Festival

Cтартуют показы конкурсных фильмов фестиваля Patriki Film Festival, сообщает пресс-служба форума. Смотр проходит онлайн. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:58

2022-12-21T10:58

2022-12-21T10:58

культура

новости культуры

алексей герман-младший

александр цыпкин

надежда михалкова

что посмотреть

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cтартуют показы конкурсных фильмов фестиваля Patriki Film Festival, сообщает пресс-служба форума. Смотр проходит онлайн.В программе представлены "Ателье" Михаила Нилова, "Второе солнце" Рината Ташимова, "Гобелен" Рината Бекчинтаева, "Зачем снятся сны" Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, "Недо" Габриелы Селивановой, "Осень" Вадима Кострова, "Призрачно-белый" Марии Игнатенко, "Тембот"Тины Мастафовой. Жюри возглавил Алексей Герман-младший. Вместе с ним претендентов на победу оценивают Александр Цыпкин, Надежда Михалкова, Василий Степанов и Алексей Акимов. Еще на фестивале есть ретроспектива фильмов Германа – младшего и внеконкурсные показы работ других режиссеров.Посмотреть картины из конкурсной программы можно до 23 декабря.

https://ria.ru/20221213/vampiry-1838272229.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей герман-младший, александр цыпкин, надежда михалкова, что посмотреть