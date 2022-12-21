https://ria.ru/20221221/fakel-1840198703.html

Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров

Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров - РИА Новости, 21.12.2022

Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров

Высота горения факела на месте крупной аварии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии достигала 30 метров, рассказал РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:55

2022-12-21T11:55

2022-12-21T11:55

происшествия

чувашская республика (чувашия)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Высота горения факела на месте крупной аварии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии достигала 30 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 мск 20 декабря в экстренные службы республики поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе возле деревни Ямбахтино. В 14.50 мск факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело. "Пожар на газопроводе сопровождался факельным горением высотой до 30 метров", - сказал собеседник агентства. Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840026923.html

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия