Рейтинг@Mail.ru
Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/fakel-1840198703.html
Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров
Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров - РИА Новости, 21.12.2022
Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров
Высота горения факела на месте крупной аварии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии достигала 30 метров, рассказал РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:55
2022-12-21T11:55
происшествия
чувашская республика (чувашия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840015915_0:759:954:1296_1920x0_80_0_0_9ec535af0e009776c51dca770ac7de63.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Высота горения факела на месте крупной аварии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии достигала 30 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 мск 20 декабря в экстренные службы республики поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе возле деревни Ямбахтино. В 14.50 мск факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело. "Пожар на газопроводе сопровождался факельным горением высотой до 30 метров", - сказал собеседник агентства. Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840026923.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840015915_0:670:954:1386_1920x0_80_0_0_d713aa1e1ad81b3ae984e8e4a21f9802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чувашская республика (чувашия), россия
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Россия
11:55 21.12.2022
 
Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров

Высота факела после крупной аварии на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров

© Кадр видео очевидцаПожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
© Кадр видео очевидца
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Высота горения факела на месте крупной аварии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии достигала 30 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 мск 20 декабря в экстренные службы республики поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе возле деревни Ямбахтино. В 14.50 мск факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело.
"Пожар на газопроводе сопровождался факельным горением высотой до 30 метров", - сказал собеседник агентства.
Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 15:54
Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала