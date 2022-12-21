Высота факела на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров
Высота факела после крупной аварии на экспортном газопроводе в Чувашии достигала 30 метров
© Кадр видео очевидцаПожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
© Кадр видео очевидца
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Высота горения факела на месте крупной аварии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии достигала 30 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 мск 20 декабря в экстренные службы республики поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе возле деревни Ямбахтино. В 14.50 мск факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело.
"Пожар на газопроводе сопровождался факельным горением высотой до 30 метров", - сказал собеседник агентства.
Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
20 декабря, 15:54Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня