https://ria.ru/20221221/energodar-1840232315.html
В Энергодаре прогремели взрывы
В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2022
В Энергодаре прогремели взрывы
Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:51
2022-12-21T13:51
2022-12-21T14:09
энергодар
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, по предварительной информации, украинские войска открыли огонь по прилегающей к городу территории из тяжелой артиллерии натовского образца.
https://ria.ru/20221212/rosatom-1838358053.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6089ccaa7a93983d38f30b463d9228e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область
Энергодар, Запорожская область
13:51 21.12.2022 (обновлено: 14:09 21.12.2022)
В Энергодаре прогремели взрывы
Рогов заявил, что в Энергодаре прогремело не менее трех взрывов