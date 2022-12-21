https://ria.ru/20221221/energodar-1840232315.html

В Энергодаре прогремели взрывы

В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2022

В Энергодаре прогремели взрывы

Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:51

2022-12-21T13:51

2022-12-21T14:09

энергодар

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, по предварительной информации, украинские войска открыли огонь по прилегающей к городу территории из тяжелой артиллерии натовского образца.

https://ria.ru/20221212/rosatom-1838358053.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

энергодар, запорожская область