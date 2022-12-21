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В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2022
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В Энергодаре прогремели взрывы
В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2022
В Энергодаре прогремели взрывы
Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:51
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энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, по предварительной информации, украинские войска открыли огонь по прилегающей к городу территории из тяжелой артиллерии натовского образца.
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энергодар, запорожская область
Энергодар, Запорожская область
13:51 21.12.2022 (обновлено: 14:09 21.12.2022)
 
В Энергодаре прогремели взрывы

Рогов заявил, что в Энергодаре прогремело не менее трех взрывов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре.
Стела с названием города в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Энергодаре, предварительно, украинские войска открыли огонь по прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, по предварительной информации, украинские войска открыли огонь по прилегающей к городу территории из тяжелой артиллерии натовского образца.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 09:32
"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару
 
ЭнергодарЗапорожская область
 
 
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