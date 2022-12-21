https://ria.ru/20221221/energetiki-1840148027.html

Спрос на энергетиков в России вырос на 34 процента

Спрос на энергетиков в России вырос на 34 процента - РИА Новости, 21.12.2022

Спрос на энергетиков в России вырос на 34 процента

Спрос на энергетиков в России в текущем году вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом, а зарплата в секторе в среднем по стране - на 14%, сообщили... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T06:35

2022-12-21T06:35

2022-12-21T06:38

технологии

россия

москва

красноярский край

headhunter

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спрос на энергетиков в России в текущем году вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом, а зарплата в секторе в среднем по стране - на 14%, сообщили РИА Новости в компании HeadHunter в преддверии Дня энергетика, отмечаемого в России 22 декабря. "За 2022 год компании из энергетической отрасли опубликовали на hh.ru в России 71 тысячу вакансий, что на 34% больше показателя прошлого года", - рассказала главный эксперт компании по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. Размер оплаты труда за год также изменился. "Медиана предлагаемой зарплаты от компаний энергетического сектора в среднем по стране за год выросла на 14%, с 45 000 рублей в 2021 году до 51 450 рублей в 2022 году", - сообщила она. Максимальная оплата труда выросла чуть меньше - на 10%, с 138 тысяч рублей в 2021 году до 152,4 тысячи рублей в 2022 году", - приводит данные эксперт. Она также обращает внимание на существенный рост числа вакансий для молодых специалистов без опыта работы. "Одним из эффектов от проведения частичной мобилизации можно назвать очень существенный рост числа вакансий для молодых специалистов без опыта работы в отрасли", - отмечает эксперт. По данным компании, в 2022 году количество вакансий для молодежи более чем в 5 раз превысило показатель 2021 года и достигло 8,3 тысячи. Доля "молодежных" вакансий в отрасли выросла с 2% в 2021 году до 6% в 2022 году. Самыми востребованными в энергетике в 2022 году, как и в прошлом, оказались строители, а также производственный и рабочий персонал. Суммарно на них приходится свыше половины от всего объема вакансий. При этом динамика спроса по этим трем специальностям разнонаправленная. "Рост спроса на строителей в этом году был трехкратным, на производственный персонал – падение на 10%, на рабочих – рост почти двукратный. Самый существенный рост спроса по сравнению с прошлым годом (почти в 10 раз) отмечен на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования – для них в 2022 году было открыто свыше 7 тысяч вакансий", - рассказала Данина. Пятерка регионов-лидеров по числу вакансий в отрасли также осталась без изменений по сравнению с прошлым годом – это Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Свердловская область, Новосибирская область. Доля Москвы в общем объеме вакансий за год снизилась на 1 процентный пункт, до 16%, доля Красноярского края выросла с 4% до 6%.

https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html

https://ria.ru/20221219/udalenka-1839841970.html

https://ria.ru/20221221/sokrascheniya-1840143099.html

россия

москва

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, красноярский край, headhunter