https://ria.ru/20221221/elka-1840262480.html

Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний"

Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2022

Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний"

Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:08

2022-12-21T15:08

2022-12-21T15:11

владимир путин

общество

елка желаний

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства посетит "Дом молодежи" в ЦВЗ "Манеж", где познакомится с деятельностью ключевых проектов молодежной политики и пообщается с представителями молодежных сообществ. Кроме того, по доброй традиции Владимир Путин примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит чью-то мечту", - говорится в сообщении.Организатором акции является благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Реализуется с 2018 года на всей территории России. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.

https://ria.ru/20221219/tomsk-1839633011.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, елка желаний, россия