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Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний"
Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2022
Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний"
Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:08
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владимир путин
общество
елка желаний
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства посетит "Дом молодежи" в ЦВЗ "Манеж", где познакомится с деятельностью ключевых проектов молодежной политики и пообщается с представителями молодежных сообществ. Кроме того, по доброй традиции Владимир Путин примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит чью-то мечту", - говорится в сообщении.Организатором акции является благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Реализуется с 2018 года на всей территории России. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.
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владимир путин, общество, елка желаний, россия
Владимир Путин, Общество, Елка желаний, Россия
15:08 21.12.2022 (обновлено: 15:11 21.12.2022)
 
Путин 22 декабря примет участие в акции "Елка желаний"

Путин 22 декабря примет участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава государства посетит "Дом молодежи" в ЦВЗ "Манеж", где познакомится с деятельностью ключевых проектов молодежной политики и пообщается с представителями молодежных сообществ. Кроме того, по доброй традиции Владимир Путин примет участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит чью-то мечту", - говорится в сообщении.
Организатором акции является благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Реализуется с 2018 года на всей территории России. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 07:14
Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"
 
Владимир ПутинОбществоЕлка желанийРоссия
 
 
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