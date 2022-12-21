https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html

Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет

Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет - РИА Новости, 21.12.2022

Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отрасли российской экономики России стали более независимыми от импорта, а те направления, в которых такая зависимость... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:03

2022-12-21T14:03

2022-12-21T14:44

экономика

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отрасли российской экономики России стали более независимыми от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки. "За последнее десятилетие Россия стала другой, значительно более сильной и экономически, и политически. Мы прошли череду кризисов и закалились в этих испытаниях. Целые отрасли экономики и потребления стали во многом независимы от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы. Он отметил, что несмотря на нынешние условия и санкционное давление, количество предприятий, зарегистрированных в Москве, не уменьшилось, а увеличилось. Помимо этого, увеличилось и число граждан, работающих на этих предприятиях. "В целом, конечно, малый бизнес должен в Москве развиваться и будет развиваться вместе с городом, потому что развитие города дает огромные возможности для развития малого бизнеса. Это совместный труд и города, и предпринимателей", - добавил мэр.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, сергей собянин