https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html
Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет
Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет - РИА Новости, 21.12.2022
Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отрасли российской экономики России стали более независимыми от импорта, а те направления, в которых такая зависимость... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:03
2022-12-21T14:03
2022-12-21T14:44
экономика
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отрасли российской экономики России стали более независимыми от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки. "За последнее десятилетие Россия стала другой, значительно более сильной и экономически, и политически. Мы прошли череду кризисов и закалились в этих испытаниях. Целые отрасли экономики и потребления стали во многом независимы от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы. Он отметил, что несмотря на нынешние условия и санкционное давление, количество предприятий, зарегистрированных в Москве, не уменьшилось, а увеличилось. Помимо этого, увеличилось и число граждан, работающих на этих предприятиях. "В целом, конечно, малый бизнес должен в Москве развиваться и будет развиваться вместе с городом, потому что развитие города дает огромные возможности для развития малого бизнеса. Это совместный труд и города, и предпринимателей", - добавил мэр.
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, сергей собянин
Экономика, Россия, Москва, Сергей Собянин
14:03 21.12.2022 (обновлено: 14:44 21.12.2022)
Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет
Собянин: российская экономика за десять лет во многом перестала зависеть от импорта
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отрасли российской экономики России стали более независимыми от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки.
"За последнее десятилетие Россия стала другой, значительно более сильной и экономически, и политически. Мы прошли череду кризисов и закалились в этих испытаниях. Целые отрасли экономики и потребления стали во многом независимы от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Он отметил, что несмотря на нынешние условия и санкционное давление, количество предприятий, зарегистрированных в Москве, не уменьшилось, а увеличилось. Помимо этого, увеличилось и число граждан, работающих на этих предприятиях.
"В целом, конечно, малый бизнес должен в Москве развиваться и будет развиваться вместе с городом, потому что развитие города дает огромные возможности для развития малого бизнеса. Это совместный труд и города, и предпринимателей", - добавил мэр.