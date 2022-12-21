https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840203390.html

Матвиенко назвала итоги года для российской экономики оптимистичными

Матвиенко назвала итоги года для российской экономики оптимистичными - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко назвала итоги года для российской экономики оптимистичными

Результаты экономического развития России в уходящем году лучше, чем прогнозировали эксперты, прогнозы оппонентов РФ не сбылись, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:08

2022-12-21T12:08

2022-12-21T13:06

россия

экономика

валентина матвиенко

цены на нефть

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Результаты экономического развития России в уходящем году лучше, чем прогнозировали эксперты, прогнозы оппонентов РФ не сбылись, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Результаты года (в экономике) удовлетворительные, они существенно лучше, чем прогнозировали даже наши эксперты. Это не повод для самоуспокоения, это придает оптимизм, чтоб последующие годы были более устойчивыми и успешными", - сказала политик в ходе брифинга.Она отметила, что, по предварительным оценкам, снижение ВВП будет в пределах 2,5-2,7%. "Это не то, чего хотелось бы, но гораздо лучше, чем прогнозировал коллективный Запад, прогнозировал Международный валютный фонд и другие финансовые международные структуры", - подчеркнула Матвиенко.По ее словам, наша экономика за прошедшие годы стала жизнеустойчивой, имеет запас прочности, большой потенциал для роста.

https://ria.ru/20221221/banki-1840166475.html

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россия, экономика, валентина матвиенко, цены на нефть, совет федерации рф