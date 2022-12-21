https://ria.ru/20221221/ekoaktivisty-1840250369.html

Экоактивисты отпилили верхушку главной рождественской ели в Берлине

Экоактивисты отпилили верхушку главной рождественской ели в Берлине - РИА Новости, 21.12.2022

Экоактивисты отпилили верхушку главной рождественской ели в Берлине

Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в Германии в среду утром отпилили верхушку главной рождественской ели Берлина,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:46

2022-12-21T14:46

2022-12-21T14:46

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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в Германии в среду утром отпилили верхушку главной рождественской ели Берлина, установленной у Бранденбургских ворот, сообщили представители объединения. "В рамках протестной акции "Последнего поколения" была отпилена верхушка рождественской елки у Бранденбургских ворот. С помощью подъемной платформы две женщины добрались до вершины 15-метровой пихты Нордмана, расположенной в центре Паризер-плац. С помощью ручной пилы они отделили два метра верхушки от остальной части дерева", - говорится в сообщении активистов. По данным движения, к подъемной платформе был прикреплен баннер, на котором было написано, что "это только верхушка рождественской елки". По словам одной из участвовавших в мероприятии активисток, пока что в Германии видят только верхушку катастрофы. "В то время как вся Германия проводит эту неделю в поисках лучших подарков в самых больших магазинах, другие задаются вопросом, где они будут брать воду для питья после того, как засухи и наводнения уничтожили их урожай. Климатический коллапс в Германии не за горами, а немецкое правительство не предпринимает никаких усилий, чтобы защитить нас", - приводятся ее слова. Как добавила другая представитель движения, "мирное противостояние" активистов "не прекратится ни на Рождество, ни в новом году". Отмечается, что в это же время в Баварии проходят другие акции протеста. "Сторонники "Последнего поколения" уже бросили вызов постановлению об ограничении права на собрания в последние дни на Ампфингштрассе. Для них это может означать, что они проведут это Рождество в камере, а не со своей семьей. Но притворяться нормальным, когда государство нарушает собственную конституцию и попирает человеческие права молодого поколения, было бы для них еще более невыносимо", - заключили в организации.

https://ria.ru/20221212/ekoaktivisty-1838166450.html

https://ria.ru/20221212/lafarge-1838119018.html

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