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Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей
Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей
Президент России Владимир Путин заявил, что аптечки, форма и обувь в зоне проведения специальной военной операции должны быть на высшем уровне, современными и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:17
2022-12-21T15:34
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аптечки, форма и обувь в зоне проведения специальной военной операции должны быть на высшем уровне, современными и надежными."Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее, хочу еще раз это подчеркнуть, и медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты - все должно быть на самом современном и высоком уровне", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
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безопасность, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:17 21.12.2022 (обновлено: 15:34 21.12.2022)
 
Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей

Путин: на поле боя не может быть мелочей, аптечки и форма должны быть на высоком уровне

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМагазины для автоматов Калашникова, каски и штык-нож
Магазины для автоматов Калашникова, каски и штык-нож - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Магазины для автоматов Калашникова, каски и штык-нож. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аптечки, форма и обувь в зоне проведения специальной военной операции должны быть на высшем уровне, современными и надежными.
"Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее, хочу еще раз это подчеркнуть, и медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты - все должно быть на самом современном и высоком уровне", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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