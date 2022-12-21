https://ria.ru/20221221/ekipirovka-1840267254.html

Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей

Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что на поле боя не может быть мелочей

Президент России Владимир Путин заявил, что аптечки, форма и обувь в зоне проведения специальной военной операции должны быть на высшем уровне, современными и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:17

2022-12-21T15:17

2022-12-21T15:34

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аптечки, форма и обувь в зоне проведения специальной военной операции должны быть на высшем уровне, современными и надежными."Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее, хочу еще раз это подчеркнуть, и медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты - все должно быть на самом современном и высоком уровне", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф