https://ria.ru/20221221/dvizhenie-1840304498.html

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.12.2022

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее в среду приостановленное в связи с ремонтными работами, возобновлено, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:36

2022-12-21T16:36

2022-12-21T16:36

россия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее в среду приостановленное в связи с ремонтными работами, возобновлено, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства. Ранее Минтранс предупреждал о закрытии Крымского моста для автотранспорта 21 декабря с 13.00 до 18.00.

https://ria.ru/20221221/dorogi-1840217902.html

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россия, чп на крымском мосту