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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.12.2022
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили
Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее в среду приостановленное в связи с ремонтными работами, возобновлено, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:36
2022-12-21T16:36
2022-12-21T16:36
россия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее в среду приостановленное в связи с ремонтными работами, возобновлено, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства. Ранее Минтранс предупреждал о закрытии Крымского моста для автотранспорта 21 декабря с 13.00 до 18.00.
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россия, чп на крымском мосту
Россия, ЧП на Крымском мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили
В Минтрансе сообщили о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту