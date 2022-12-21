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Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя - РИА Новости, 21.12.2022
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Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя
Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя - РИА Новости, 21.12.2022
Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя
Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров в Москве из-за ледяного дождя, сообщили в столичном комплексе городского... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:56
2022-12-21T23:56
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров в Москве из-за ледяного дождя, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть аккуратнее на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
23:56 21.12.2022
 
Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя

КГХ: городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаледеневшее дерево на одной из улиц Москвы
Заледеневшее дерево на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заледеневшее дерево на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров в Москве из-за ледяного дождя, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть аккуратнее на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 18:22
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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