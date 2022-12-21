https://ria.ru/20221221/dozhd-1840396189.html

Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя

Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя - РИА Новости, 21.12.2022

Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку из-за дождя

Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров в Москве из-за ледяного дождя, сообщили в столичном комплексе городского... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:56

2022-12-21T23:56

2022-12-21T23:56

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров в Москве из-за ледяного дождя, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть аккуратнее на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, москва