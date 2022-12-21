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Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - РИА Новости, 21.12.2022
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Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России
Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - РИА Новости, 21.12.2022
Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:00
2022-12-21T13:57
общество
михаил мишустин
россия
анапа
минеральные воды
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ДДН ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском (Ставропольский край). Глава кабмина РФ принял участие в этой церемонии по видеомосту, он вышел на связь с дорожного участка в Московской области, который также будет открыт в среду. Новые южные дороги, по которым теперь запущено движение, помогут разгрузить поток автомобилей между курортами. Так, Северный обход избавит Анапу от транзитного движения по городским улицам, а также позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Кроме того, обход стал частью транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связанность муниципалитетов между собой, логистику всего побережья, включая Крым. Он же является частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Объект решает и несколько локальных задач: как рассчитывают власти, новая дорога позволит сократить время в пути жителям близлежащих населенных пунктов, а также решит проблему с пробками. Второй открытый объект - 30-километровый участок автодороги А-157, которая фактически связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса - одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч автомобилей, а к 2033 году прогнозируется увеличение интенсивности движения в два раза. В конце 2021 года до четырех полос было расширено 10 км трассы на подъезде к Кисловодску. Теперь же дорога стала четырехполосной на всем протяжении. Реконструкцию участка завершили на два года раньше срока.
https://ria.ru/20221213/trassa-1838349037.html
https://ria.ru/20221213/transport-1838332390.html
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общество, михаил мишустин, россия, анапа, минеральные воды
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Анапа, Минеральные Воды
13:00 21.12.2022 (обновлено: 13:57 21.12.2022)
 
Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России

Премьер Мишустин в режиме видеомоста дал старт движению по двум дорогам на юге России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия автомобильных дорог федерального значения А-209 "Новороссийск - Керчь" и А-157 "Минеральные воды - Кисловодск". 21 декабря 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия автомобильных дорог федерального значения А-209 Новороссийск - Керчь и А-157 Минеральные воды - Кисловодск. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия автомобильных дорог федерального значения А-209 "Новороссийск - Керчь" и А-157 "Минеральные воды - Кисловодск". 21 декабря 2022
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ДДН ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском (Ставропольский край).
Глава кабмина РФ принял участие в этой церемонии по видеомосту, он вышел на связь с дорожного участка в Московской области, который также будет открыт в среду.
Новые южные дороги, по которым теперь запущено движение, помогут разгрузить поток автомобилей между курортами. Так, Северный обход избавит Анапу от транзитного движения по городским улицам, а также позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым.
Кроме того, обход стал частью транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связанность муниципалитетов между собой, логистику всего побережья, включая Крым. Он же является частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 15:03
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Второй открытый объект - 30-километровый участок автодороги А-157, которая фактически связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса - одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч автомобилей, а к 2033 году прогнозируется увеличение интенсивности движения в два раза.
В конце 2021 года до четырех полос было расширено 10 км трассы на подъезде к Кисловодску. Теперь же дорога стала четырехполосной на всем протяжении. Реконструкцию участка завершили на два года раньше срока.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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ОбществоМихаил МишустинРоссияАнапаМинеральные Воды
 
 
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