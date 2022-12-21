https://ria.ru/20221221/dorogi-1840217902.html

Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России

Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - РИА Новости, 21.12.2022

Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:00

2022-12-21T13:00

2022-12-21T13:57

общество

михаил мишустин

россия

анапа

минеральные воды

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ДДН ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России - это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском (Ставропольский край). Глава кабмина РФ принял участие в этой церемонии по видеомосту, он вышел на связь с дорожного участка в Московской области, который также будет открыт в среду. Новые южные дороги, по которым теперь запущено движение, помогут разгрузить поток автомобилей между курортами. Так, Северный обход избавит Анапу от транзитного движения по городским улицам, а также позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Кроме того, обход стал частью транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связанность муниципалитетов между собой, логистику всего побережья, включая Крым. Он же является частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Объект решает и несколько локальных задач: как рассчитывают власти, новая дорога позволит сократить время в пути жителям близлежащих населенных пунктов, а также решит проблему с пробками. Второй открытый объект - 30-километровый участок автодороги А-157, которая фактически связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса - одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч автомобилей, а к 2033 году прогнозируется увеличение интенсивности движения в два раза. В конце 2021 года до четырех полос было расширено 10 км трассы на подъезде к Кисловодску. Теперь же дорога стала четырехполосной на всем протяжении. Реконструкцию участка завершили на два года раньше срока.

https://ria.ru/20221213/trassa-1838349037.html

https://ria.ru/20221213/transport-1838332390.html

россия

анапа

минеральные воды

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, россия, анапа, минеральные воды