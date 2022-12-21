https://ria.ru/20221221/donetsk-1840386589.html

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 21.12.2022

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ленинского района со стороны украинских войск есть погибшие и раненые, повреждены автомобили и... РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T22:21

специальная военная операция на украине

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алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ленинского района со стороны украинских войск есть погибшие и раненые, повреждены автомобили и строения. В среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информировало, что украинские войска выпустили вечером по Ворошиловскому, Киевскому и Калининскому районам Донецка 12 ракет РСЗО. Под огнем оказались район торгового центра "Донецк сити", гостиницы "Шахтар плаза" и республиканского спорткомплекса "Олимпийский". "По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ленинский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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