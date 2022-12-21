https://ria.ru/20221221/donetsk-1840386589.html
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ленинского района со стороны украинских войск есть погибшие и раненые, повреждены автомобили и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:21
2022-12-21T22:21
2022-12-21T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ленинского района со стороны украинских войск есть погибшие и раненые, повреждены автомобили и строения. В среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информировало, что украинские войска выпустили вечером по Ворошиловскому, Киевскому и Калининскому районам Донецка 12 ракет РСЗО. Под огнем оказались район торгового центра "Донецк сити", гостиницы "Шахтар плаза" и республиканского спорткомплекса "Олимпийский". "По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие