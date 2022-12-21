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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:35
2022-12-21T17:35
2022-12-21T17:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 16.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В представительстве добавили, что в 16.50 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра