https://ria.ru/20221221/donetsk-1840252775.html

В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка

В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022

В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка

Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:50

2022-12-21T14:50

2022-12-21T14:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246475_0:425:720:830_1920x0_80_0_0_d182eff5bd56db739d6e1012b30c7ab7.jpg

ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по 10 адресам: повреждено остекление церкви; улица Армавирская, 7, 9, 11, 13 – повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке, 6, 9, 11, 13 – повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке – поврежден гаражный кооператив. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, украинские войска вели огонь с позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка, с применением РСЗО HIMARS.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика