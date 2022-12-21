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В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
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В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка
В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка
Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:50
2022-12-21T14:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по 10 адресам: повреждено остекление церкви; улица Армавирская, 7, 9, 11, 13 – повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке, 6, 9, 11, 13 – повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке – поврежден гаражный кооператив. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, украинские войска вели огонь с позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка, с применением РСЗО HIMARS.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
14:50 21.12.2022 (обновлено: 14:59 21.12.2022)
 
В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка

Представительство ДНР: при обстреле Пролетарского района Донецка пострадали восемь домов

Последствия обстрела Пролетарского района Донецка
Последствия обстрела Пролетарского района Донецка
Последствия обстрела Пролетарского района Донецка
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы повреждения по 10 адресам: повреждено остекление церкви; улица Армавирская, 7, 9, 11, 13 – повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке, 6, 9, 11, 13 – повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке – поврежден гаражный кооператив. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным представительства, украинские войска вели огонь с позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка, с применением РСЗО HIMARS.
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