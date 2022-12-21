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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:58
2022-12-21T12:58
2022-12-21T12:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по районам Донецка три снаряда натовского калибра