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ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка
ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 9.42 мск выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:58
2022-12-21T09:58
2022-12-21T09:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 9.42 мск выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами