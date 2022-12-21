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Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу - РИА Новости, 21.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221221/dollar-1840140696.html
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу - РИА Новости, 21.12.2022
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу
Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:12
2022-12-21T02:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
доллар
сша
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.Эксперт подчеркнул, что в американской валюте сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов, к тому же значительная часть расчетов осуществляется в долларе. Всем удобно, когда единая валюта одна, поэтому многое держится на силе привычки.Кроме того, отметил Кульбака, доллар является устойчивой валютой со стабильной историей и поддержкой сильной экономики. Поэтому заката долларовой империи не стоит ждать в ближайшие пять-десять лет, подчеркнул он.
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экономика, цены на нефть, доллар, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Доллар, США
02:12 21.12.2022
 
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу

Доцент Кульбака заявил, что в долларах сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.
Эксперт подчеркнул, что в американской валюте сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов, к тому же значительная часть расчетов осуществляется в долларе. Всем удобно, когда единая валюта одна, поэтому многое держится на силе привычки.
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 03:13
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
Кроме того, отметил Кульбака, доллар является устойчивой валютой со стабильной историей и поддержкой сильной экономики. Поэтому заката долларовой империи не стоит ждать в ближайшие пять-десять лет, подчеркнул он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьДолларСША
 
 
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