https://ria.ru/20221221/dollar-1840140696.html

Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу

Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу - РИА Новости, 21.12.2022

Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу

Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T02:12

2022-12-21T02:12

2022-12-21T02:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

доллар

сша

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.Эксперт подчеркнул, что в американской валюте сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов, к тому же значительная часть расчетов осуществляется в долларе. Всем удобно, когда единая валюта одна, поэтому многое держится на силе привычки.Кроме того, отметил Кульбака, доллар является устойчивой валютой со стабильной историей и поддержкой сильной экономики. Поэтому заката долларовой империи не стоит ждать в ближайшие пять-десять лет, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, доллар, сша