https://ria.ru/20221221/dollar-1840140696.html
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу - РИА Новости, 21.12.2022
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу
Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:12
2022-12-21T02:12
2022-12-21T02:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
доллар
сша
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Долларовая империя не рушится, несмотря на волатильность курса, и этому есть как минимум три причины, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.Эксперт подчеркнул, что в американской валюте сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов, к тому же значительная часть расчетов осуществляется в долларе. Всем удобно, когда единая валюта одна, поэтому многое держится на силе привычки.Кроме того, отметил Кульбака, доллар является устойчивой валютой со стабильной историей и поддержкой сильной экономики. Поэтому заката долларовой империи не стоит ждать в ближайшие пять-десять лет, подчеркнул он.
https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, доллар, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Доллар, США
Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу
Доцент Кульбака заявил, что в долларах сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов