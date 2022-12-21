https://ria.ru/20221221/dokhody-1840145699.html
Исследование показало, как изменились доходы россиян
Исследование показало, как изменились доходы россиян - РИА Новости, 21.12.2022
Исследование показало, как изменились доходы россиян
Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина, а упали - у каждого пятого, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:53
2022-12-21T04:53
2022-12-21T04:53
экономика
доходы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина, а упали - у каждого пятого, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Как показало исследование, наибольшая доля тех, у кого доходы выросли, пришлась на представителей сферы добычи сырья, специалистов по закупкам, производственных и IT-специалистов, а также банковских служащих. На уменьшение зарплат чаще всего сетуют в сферах автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, а также медицины, фармацевтики, рекламы и PR. Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 российских соискателей.
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экономика, доходы
Исследование показало, как изменились доходы россиян
По данным опроса, доходы выросли у каждого шестого россиянина, а упали у каждого пятого
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина, а упали - у каждого пятого, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
"В 2022 году заработная плата выросла у 15% россиян.... Еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов. У 36% опрошенных заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением", - говорится в сообщении.
Как показало исследование, наибольшая доля тех, у кого доходы выросли, пришлась на представителей сферы добычи сырья, специалистов по закупкам, производственных и IT-специалистов, а также банковских служащих. На уменьшение зарплат чаще всего сетуют в сферах автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, а также медицины, фармацевтики, рекламы и PR.
Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 российских соискателей.