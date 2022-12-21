https://ria.ru/20221221/dokhody-1840145699.html

Исследование показало, как изменились доходы россиян

Исследование показало, как изменились доходы россиян - РИА Новости, 21.12.2022

Исследование показало, как изменились доходы россиян

Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина, а упали - у каждого пятого, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:53

2022-12-21T04:53

2022-12-21T04:53

экономика

доходы

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина, а упали - у каждого пятого, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Как показало исследование, наибольшая доля тех, у кого доходы выросли, пришлась на представителей сферы добычи сырья, специалистов по закупкам, производственных и IT-специалистов, а также банковских служащих. На уменьшение зарплат чаще всего сетуют в сферах автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, а также медицины, фармацевтики, рекламы и PR. Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 российских соискателей.

https://ria.ru/20221221/uvolnenie-1840145422.html

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2022

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экономика, доходы