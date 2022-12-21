https://ria.ru/20221221/dnr-1840388886.html
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:52
2022-12-21T22:52
2022-12-21T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.26 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ленинский район города подвергся обстрелу со стороны украинских войск, есть погибшие и раненые, повреждены автомобили и строения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли два района Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда