https://ria.ru/20221221/dnr-1840388886.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:52

2022-12-21T22:52

2022-12-21T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.26 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ленинский район города подвергся обстрелу со стороны украинских войск, есть погибшие и раненые, повреждены автомобили и строения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк