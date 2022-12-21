https://ria.ru/20221221/dnr-1840211807.html

Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков

Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2022

Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков

По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:36

2022-12-21T12:36

2022-12-21T12:36

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов. "Вы знаете, что президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221221/svodka-1840204245.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, донецкая народная республика, денис пушилин