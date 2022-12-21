https://ria.ru/20221221/dnr-1840211807.html
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2022
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков
По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:36
2022-12-21T12:36
2022-12-21T12:36
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов. "Вы знаете, что президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221221/svodka-1840204245.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_37c9a91557851e9186da8c1ad3ae864c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков
Песков: по линии Минобороны принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему