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Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2022
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Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2022
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков
По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:36
2022-12-21T12:36
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов. "Вы знаете, что президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
12:36 21.12.2022
 
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков

Песков: по линии Минобороны принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По линии оборонного ведомства России принимаются все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов.
"Вы знаете, что президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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