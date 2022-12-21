https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html

В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией

В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией - РИА Новости, 21.12.2022

В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией

США не видят в ближайшей перспективе возможности завершить конфликт на Украине методами дипломатии и не собираются подталкивать Владимира Зеленского к... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:11

2022-12-21T09:11

2022-12-21T09:11

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США не видят в ближайшей перспективе возможности завершить конфликт на Украине методами дипломатии и не собираются подталкивать Владимира Зеленского к переговорам, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. В среду Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. "Мы не видим в ближайшей перспективе дипломатических возможностей, которые бы позволили завершить войну на справедливых условиях", - сказал американский чиновник. Он повторил, что США с начала конфликта придерживаются принципа "ничего об Украине без самой Украины", не будут подталкивать Зеленского к столу переговоров. "Президент не выходит с посланием, что он собирается склонять Зеленского к чему-либо. Это будет послание солидарности и поддержки, координации и взаимодействия", - сказал представитель Белого дома. По его словам, Россия могла бы завершить конфликт уже завтра, выведя войска с Украины, но, отмечает он, РФ не выказывает таких намерений. Ранее Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, россия, украина, сша