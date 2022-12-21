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В Минобороны Белоруссии заявили, что нацелены сохранить диалог с Польшей

В Минобороны Белоруссии заявили, что нацелены сохранить диалог с Польшей - РИА Новости, 21.12.2022

В Минобороны Белоруссии заявили, что нацелены сохранить диалог с Польшей

В министерстве обороны Белоруссии нацелены на сохранение контактов и развитие диалога в военной сфере с Польшей, сообщил начальник департамента международного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:38

2022-12-21T18:38

2022-12-21T19:45

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. В министерстве обороны Белоруссии нацелены на сохранение контактов и развитие диалога в военной сфере с Польшей, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Ревенко поблагодарил Кембровски за его честную позицию по ряду вопросов, несмотря на наличие противоречий, попытку решать их и попросил донести до польской стороны обеспокоенность Минска в связи с отсутствием контактов, а также в связи с ограничениями, которые имеют место в отношении военного атташе.Он добавил, что Польша возобновила обмен информацией по венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, что в будущем позволит сторонам возобновить контакты в сфере региональной безопасности и восстановить утраченное доверие.Ревенко в августе высказывал озабоченность, что через территорию Польши проходит огромное количество вооружения, это способствует росту напряженности, а Польша прекратила диалог с Белоруссией в международном военном сотрудничестве в принципе, включая контроль над вооружениями.Власти Белоруссии также неоднократно высказывали озабоченность в связи с милитаризацией Польши, увеличением численности вооруженных сил, техники, развитием военной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221211/gulevich-1837914560.html

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польша, twitter, белоруссия, минск