Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова* - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/delo-1840258772.html
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова* - РИА Новости, 21.12.2022
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*
Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:02
2022-12-21T15:02
происшествия
александр невзоров
россия
мариуполь
москва
telegram
youtube
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 28 декабря, на 14.00", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ. Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221220/inoagenty-1839922188.html
https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html
россия
мариуполь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр невзоров, россия, мариуполь, москва, telegram, youtube, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Александр Невзоров, Россия, Мариуполь, Москва, Telegram, YouTube, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:02 21.12.2022
 
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*

Басманный суд начнет заочный процесс по делу журналиста Невзорова* 28 декабря

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 28 декабря, на 14.00", - рассказал собеседник агентства.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 10:50
Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах
По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики.
В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.
Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:42
Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии
 
ПроисшествияАлександр НевзоровРоссияМариупольМоскваTelegramYouTubeМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала