https://ria.ru/20221221/delo-1840258772.html

Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*

Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова* - РИА Новости, 21.12.2022

Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*

Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:02

2022-12-21T15:02

2022-12-21T15:02

происшествия

александр невзоров

россия

мариуполь

москва

telegram

youtube

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 28 декабря, на 14.00", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ. Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221220/inoagenty-1839922188.html

https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html

россия

мариуполь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, александр невзоров, россия, мариуполь, москва, telegram, youtube, министерство обороны рф (минобороны рф)