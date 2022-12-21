https://ria.ru/20221221/delo-1840258772.html
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова* - РИА Новости, 21.12.2022
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*
Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:02
2022-12-21T15:02
2022-12-21T15:02
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 декабря в заочном формате начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 28 декабря, на 14.00", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ. Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221220/inoagenty-1839922188.html
https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html
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РИА Новости
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происшествия, александр невзоров, россия, мариуполь, москва, telegram, youtube, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Александр Невзоров, Россия, Мариуполь, Москва, Telegram, YouTube, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*
Басманный суд начнет заочный процесс по делу журналиста Невзорова* 28 декабря