https://ria.ru/20221221/deklaratsiya-1840240550.html
В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций
В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций - РИА Новости, 21.12.2022
В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций
В Госдуму внесен законопроект о наказании до 7 лет лишения свободы за предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций, документ доступен... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:19
2022-12-21T14:19
2022-12-21T14:19
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834146653_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bfc65bf6a62b9396a3352cf25c36b476.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наказании до 7 лет лишения свободы за предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций, документ доступен в думской электронной базе. В Уголовный кодекс предлагается добавить статью "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций". Так, предоставление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам или организациям либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, будет наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 4 лет. Если деяния совершены группой или повлекли особо крупный ущерб - наказание составит до 7 лет лишения свободы. Согласно примечанию, счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены "с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав". По словам авторов документа, сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций в настоящее время "приобрел широкое распространение". Вместе с тем, добавляют законодатели, такие деяния не подпадают под установленные нормы уголовного кодекса. "Схема преступной деятельности заключается в том, что злоумышленниками приобретаются уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых осуществляется изготовление подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, подтверждающих налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков". Депутаты со ссылкой на данные ФНС за 2021 год указывают, что таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты "на сумму порядка 1 триллиона рублей". Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России" и ЛДПР.
https://ria.ru/20221202/nalogi-1835783077.html
https://ria.ru/20221121/nalog-1833161491.html
https://ria.ru/20221219/nerezidenty-1839839425.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834146653_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_aac13c79f366726f387a81629b458933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), единая россия, политика
Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Единая Россия, Политика
В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций
В ГД внесли проект о сроке за предоставление в налоговую подложных деклараций
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наказании до 7 лет лишения свободы за предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций, документ доступен в думской электронной базе.
В Уголовный кодекс предлагается добавить статью "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций".
Так, предоставление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам или организациям либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, будет наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 4 лет.
Если деяния совершены группой или повлекли особо крупный ущерб - наказание составит до 7 лет лишения свободы.
Согласно примечанию, счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены "с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав".
По словам авторов документа, сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций в настоящее время "приобрел широкое распространение". Вместе с тем, добавляют законодатели, такие деяния не подпадают под установленные нормы уголовного кодекса.
"Схема преступной деятельности заключается в том, что злоумышленниками приобретаются уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых осуществляется изготовление подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, подтверждающих налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков".
Депутаты со ссылкой на данные ФНС
за 2021 год указывают, что таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты "на сумму порядка 1 триллиона рублей".
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России
" и ЛДПР
.