https://ria.ru/20221221/deklaratsiya-1840240550.html

В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций

В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций - РИА Новости, 21.12.2022

В ГД внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций

В Госдуму внесен законопроект о наказании до 7 лет лишения свободы за предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций, документ доступен... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:19

2022-12-21T14:19

2022-12-21T14:19

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

единая россия

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наказании до 7 лет лишения свободы за предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций, документ доступен в думской электронной базе. В Уголовный кодекс предлагается добавить статью "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций". Так, предоставление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам или организациям либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, будет наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 4 лет. Если деяния совершены группой или повлекли особо крупный ущерб - наказание составит до 7 лет лишения свободы. Согласно примечанию, счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены "с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав". По словам авторов документа, сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций в настоящее время "приобрел широкое распространение". Вместе с тем, добавляют законодатели, такие деяния не подпадают под установленные нормы уголовного кодекса. "Схема преступной деятельности заключается в том, что злоумышленниками приобретаются уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых осуществляется изготовление подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, подтверждающих налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков". Депутаты со ссылкой на данные ФНС за 2021 год указывают, что таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты "на сумму порядка 1 триллиона рублей". Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России" и ЛДПР.

https://ria.ru/20221202/nalogi-1835783077.html

https://ria.ru/20221121/nalog-1833161491.html

https://ria.ru/20221219/nerezidenty-1839839425.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), единая россия, политика